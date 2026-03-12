Van openen tot afscheid nemen: Belgische mode op de Parijse modeweek

Van het openen van het seizoen tot een groots afscheid - de Belgische aanwezigheid op de Parijse modeweek voor FW26 besloeg het volledige spectrum. Een overzicht.

Julie Kegels

Net als vorig seizoen mocht de Antwerpse Julie Kegels de modeweek openen. Destijds deed ze dat met een verhalende collectie over verkleden - met goedkeuring van modecritici. Voor haar FW26-collectie 'Face Value' verkende ze het begrip ‘schijn’ in een grotendeels digitale wereld, waarin alles wat we doen zichtbaar is. Als hint naar dat thema vielen bij de genodigden leren maskers op de deurmat. Op de catwalk zagen we losse capes die aan de enkels vastzaten, vloerlange jurken gecombineerd met tassen die vergroeid leken aan het lijf, en draagbare pyjamamode - Kegels' handelsmerk. Diamanten versieringen bleken gerecyclede juwelen van kroonluchters. Verder keerden de juwelenstickers van haar vorige collectie terug, in lijn met de trend van het seizoen: trompe-l'oeil, oftewel voor-de-gekhouderij. Kegels is met haar 27 jaar de jongste afgezant uit Antwerpen. Haar carrière ging vliegensvlug van start na een stage bij Alaïa in Parijs.

Julie Kegels FW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Marie Adam-Leenaerdt

De kunst van het doe-het-zelven stond centraal in de FW26-collectie van Marie Adam-Leenaerdt, die afstudeerde aan de Brusselse kunstschool La Cambre in de coronatijd. Onvolmaaktheid werd omarmd en verheerlijkt: zomen leken scheef te zitten en de sluiting van een leren jack liep asymmetrisch af, alsof de knoop misplaatst was. De lijn bevatte veel omkeerbare stukken, zoals een bruine bontjas gevoerd met knalroze satijn. De imperfectie sijpelde zelfs door in het showconcept: bezoekers moesten zelf de stoelen in een cirkel zetten, en aan het eind weer opruimen.

Marie Adam-Leenaerdt FW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten (Julian Klausner)

Voor zijn derde show voor Dries Van Noten ging de inmiddels ingeburgerde creatief directeur Julian Klausner door op het thema van de mannenshow: de complexiteit van de jeugd, maar nu vanuit vrouwelijk perspectief. De show speelde zich af in het Lycée Carnot, een Parijse middelbare school die tijdens de voorjaarsvakantie leegstond. De collectie nam klassieke academische modecodes over - blazers, dassen, baseballshirts - en injecteerde die met gedurfde ruiten en grootmoederlijke bloemetjes. De prints waren geïnspireerd op twee Vlaamse stillevens uit de jaren 1680: 'Two Peaches and a Butterfly on a Stone Plinth' en 'Flowers and Insects'. Klausner was er zelf opgestuit. "Eenvoudige elementen, verheven tot de vergankelijkheid en de schoonheid van het leven", zei hij erbij.

Dries van Noten FW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Alaïa (Pieter Mulier)

Na vijf jaar Pieter Mulier is de Belgische connectie met het Franse modehuis Alaïa straks voorbij. Voor zijn laatste presentatie nodigde hij de modepers uit in de Cartier Foundation. Het was een vlekkeloos slotakkoord: Mulier, die op 1 juli bij Versace begint, schrapte alle theatrale toeters en bellen ten gunste van de minimale, zuivere expressie van Azzedine Alaïa - ensembles met een vrouwvriendelijke, doch strakke lijn. Maar we zagen ook, zoals het blad Wallpaper het beschreef, een vocabulaire van zijn ambtstijd. Zie bijvoorbeeld de in een scherpe punt uitlopende lijfjes en bijzondere materialen zoals glanzende, nep alligatorleer.

Op de stoelen van de gasten lagen boekjes met portretten van de leden van Muliers team, gefotografeerd door Keizo Kitajima. De ontwerper wilde daarmee zeggen dat hij het niet alleen heeft volbracht. Raf Simons en Matthieu Blazy zaten in het publiek en gaven hem een staande ovatie.

Alaïa FW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ann Demeulemeester (Stefano Gallici)

De Italiaan Stefano Gallici timmert hard aan de weg om zijn plek te verdienen als opvolger van Ann Demeulemeester, oprichter van het gelijknamige modehuis. Geen kleine taak: zij is een prominent lid van de Antwerpse Zes, dat dit jaar gehuldigd wordt om zijn veertigjarig bestaan.

Zijn collectie ging over nachtelijke hersenspinsels: 'Dear Night Thoughts'. Gallici bouwde voort op zijn vorige seizoen met een mix van Victoriaanse invloeden en de kenmerkende tailoring van het huis, aangevuld met militaire accenten en napoleonjasjes. De show overbrugde generaties: zanger Billy Idol liep mee in een asymmetrische leren cape met franjes, terwijl Led Zeppelin gitarist Jimmy Page op de eerste rij zat, naast hedendaagse muzen als Lourdes Leon, de dochter van Madonna. Zo bewijst Gallici dat hij zich niet laat afleiden door zijn eigen afkomst, en van ontwerp tot catwalk de poëtische, rebelse geest van het Antwerpse huis levend houdt.

Ann Demeulemeester Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Véronique Leroy

De in Luik geboren Véronique Leroy presenteert al sinds de jaren tachtig in Parijs. Voor de variatie gaf ze ditmaal geen show maar een presentatie voor een klein clubje genodigden. Leroy staat bekend om haar sculpturale tailoring en het werken met bijzondere textielambachten, waarbij ze vaak de focus legt op klassieke begrippen van vrouwelijkheid. De beelden moeten nog worden vrijgegeven door het huis.