Van 'Raw' tot 'Release': Vier trends om naar uit te kijken in SS23

Trendforecastingbureau Fashion Snoops organiseerde een online-evenement waarin de belangrijkste trends werden geschetst die volgens Fashion Snoops in het SS23-seizoen de toon zullen zetten op designgebied. Een groot deel van de presentatie draaide om de reactie van de consument op het afgelopen jaar, nu de wereld een reeks lockdowns achter de rug heeft die de perceptie van consumptie hebben beïnvloed. Het platform wilde de kijkers informeren over hoe merken kunnen omgaan met deze nieuw gevormde verlangens, en presenteerde vier trends om in de komende seizoenen in de gaten te houden.

(Van links naar rechts) Beeld: Rick Owens SS22, Humanoid AFW, Filippa K AW21

Raw

Als eerste en meest centrale trend van de forecaster richt 'Raw' zich op het terugbrengen van de samenleving naar de volledig natuurlijke ingrediënten van een product, in een poging om overconsumptie tegen te gaan. Deze trend plaatst ontwerpers weer op de voorgrond van design, met een bijzondere focus op het idee van 'seed to shelf'-productie.

Macrotrends die met dit thema verband houden, vloeien voort uit de noodzaak om het bedrijfsleven opnieuw te evalueren, waarbij wordt gekeken naar minder winstgerichte doelstellingen en wordt overwogen om een meer holistische langetermijnbenadering te hanteren.

Veel van ‘Raw’ is terug te voeren op materialen, het begrijpen van de oorsprong van een kledingstuk en het in ere houden van de ingrediënten die bij de productie ervan zijn gebruikt. Deze methode van bewust ontwerpen suggereert de noodzaak om een intieme relatie met ingrediënten te ontwikkelen, waarbij invloed uit de natuur wordt geput, zonder haar schade aan te doen. Fashion Snoops stelde voor om gebruik te maken van plantaardige materialen, zoals cactusleer, maar ook van in kleur geteeld katoen en ongeverfde weefsels, als alternatieven voor in massa geproduceerde wegwerpartikelen.

Dit natuurlijk gegroeide perspectief wordt verder weerspiegeld in het kleurenschema dat door het platform is gekozen, met de bepalende toon, 'Husk', in het middelpunt van simplistische en minimale ontwerpvoorstellen.

Het idee voor 'Raw' is voortgekomen uit de toenemende drang van consumenten naar authentieke ervaringen en de behoefte om vrij te komen. Het afgelopen jaar heeft het belang van een grote ommekeer in het klimaat nog eens extra in de verf gezet, waardoor een bewuste en ethische consumptie ontstaat die het 'essentiële' boven het 'gewenste' verkiest.

Uiteindelijk wordt merken voorgesteld om het belang te kennen van educatie van hun gemeenschappen over 'slowing down', door shoppers te informeren over de concepten van regeneratieve landbouw en andere belangrijke factoren bij het overwegen van ethische consumptie. Dit kan verder worden geschetst door middel van een proces dat investeert in de makers en opnieuw aansluit bij het begin van de levenscyclus van een product.

(Van links naar rechts) Beeld: Kuon SS22, Tiger of Sweden SS22, Prada Outdoor

Belonging

Bij het bespreken van 'Belonging' hebben de leden van Fashion Snoops zich geconcentreerd op het universele gevoel om je af te vragen waar je thuis is. In het afgelopen jaar hebben we veel buitenaardse avonturen beleefd, nu ruimtereizen steeds gewoner worden en de snelle groei van de metaverse in onze levenswijze begint door te sijpelen.

Een groot deel van de trend is gebaseerd op het veranderen van de perceptie van een item zodat het als een 'belonging' kan worden gezien. Dit daagt merken uit om klanten een betekenisvolle ervaring en een diepgaande relatie met hun aankopen te bieden. Dit verlangen naar een vergankelijk bestaan wordt aangevuld met de behoefte aan aanpasbare oplossingen in toekomstbestendige producten die op lange termijn hun nut blijven bewijzen.

Deze doelbewuste ontwerpmethoden moeten de consument helpen een nieuwe betekenis van thuis te vinden, door middel van functionele en reisklare kleding die het samenzijn onderweg bevordert. Fashion Snoops definieerde dit als 'Humanswear', een all-inclusive, genderfluïde benadering van design die traditionele barrières negeert.

Dit wordt weerspiegeld in de veelzijdige sfeer- en stijlsuggesties die het platform biedt. Kleuren die verband houden met 'Belonging' werden beschreven als 'kosmische tinten', variërend van verzadigd tot neutraal, met de centrale kleur, 'Watermark', gepresenteerd als een 'natuurlijk genezend groen'. Veelzijdigheid was verder vertegenwoordigd in de materiaalsuggesties, waar hightech oplossingen aanwezig waren, waaronder schelpen van monomateriaal en met lucht gevulde constructies.

Architecturale activewear bepaalde de stijlaanbevelingen, naast ombre-achtige prints die aan andere werelden deden denken en modulaire graphics die in kleur geblokte boorden werden getoond.

Mensgerichte wellness was de algemene samenvatting van 'Belonging', waarbij merken zich moesten buigen over de rechtvaardige toekomst van deze vloeiende 'humanswear'-benadering van design. Het bieden van een dialoog aan de consument werd benadrukt als een methode om een gemeenschap rond het merk samen te brengen, met het aanbieden van een ‘vergaande flexibiliteit' als hoofdboodschap.

(Van links naar rechts) Beeld: Dries Van Noten SS22, Marni SS22, JW Anderson SS22

Release

Voor 'Release' werd een trend getoond die sterk contrasteerde met die van de vorige suggesties. Voor deze toevoeging werd merken verteld om te kijken naar berichten die vreugde brengen en beperkingen doorbreken, en zo het gevoel van feestvieren in het dagelijks leven terug te brengen. Veel van dit gevoel van ontketende creativiteit houdt ook rekening met de mogelijkheden van de metaverse, waarbij het gebruik van samenwerking en de niet-bestaande grenzen die het digitale landschap biedt, worden aangemoedigd.

Veel van de elementen van 'Release' draaiden om het prikkelen van de zintuigen en het bieden van een onverbloemde benadering van design. Kleuren en materialen zijn pittig en verfrissend, in hyper-levendige tinten die met elkaar contrasteren. Stoffen laten erfgoed samenkomen met hedendaagse expressie, gepresenteerd door het gebruik van innovatieve methoden zoals bioplastics, microbreisels en merino intarsia.

De belangrijkste stijlcomponenten varieerden van glamour tot op varsity geïnspireerde ontwerpen, die elk een elitaire look opleverden. Street couture was een andere belangrijke factor, die wees op de opkomst van de upcyclede esthetiek als gevolg van de heropleving van de ' Y2K '-mode. Dit werd verder verkend in de experimentele elementen van prints, die zich richtten op kleur, speelse vormen, geïllustreerde bloemen en moderne strepen.

Het belangrijkste element bij het benaderen van 'Release', is het helpen van consumenten bij hun genezing door middel van een viering van het leven, waarbij een toegankelijke ervaring wordt geboden die de grenzen van identiteit, maat en geslacht overschrijdt.

(Van links naar rechts) Beeld: Laura Ashley x Batsheva, Simone Rocha SS22, Soulland SS

Grow

Voor de laatste trend is Fashion Snoops teruggegaan naar de waardering van de natuur, ditmaal door gebruik te maken van haar helende eigenschappen en door energie te putten uit haar vermogen om zich in de loop der tijd te ontwikkelen. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met natuurlijke cycli en het behoud van het leven, aangezien consumenten hun bezittingen steeds meer beginnen te zien als levende, levenslange wezens. Een uitdaging hierbij is om een secundaire laag van waarde aan uw aanbod toe te voegen.

Met het oog op het bereiken van een essentie van persoonlijke groei, die gepaard gaat met de drang om nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven, moeten merken er rekening mee houden dat ze toegankelijk moeten blijven in hun benadering van educatie. Dit kan worden getoond door het aanbieden van een blanco canvas waarop een consument zijn eigen realiteit kan projecteren.

Het groeipatroon zet zich voort in de materiële elementen van de trend, waarbij het platform suggereert een nieuwe kijk te ontwikkelen op de wederopbouw van de post-pandemische wereld. Een methode om het rustiger aan te doen en de dingen in hun eigen tempo te laten groeien, wordt weerspiegeld in de grillige materialen en kleuren die met de trend samenhangen, waarbij organische tinten, natuurlijke tinten en pastels centraal staan.

Bloemen vormen de kern van 'Grow', met de mogelijkheid om de stijl op een aantal alternatieve manieren te tonen. Alles van bloeiende lagen in volumineuze silhouetten tot bloemenprints bepalen het beeld van de trend, met aanvullende voorstellen van organisch gemengde materialen en biofabrics die afkomstig zijn uit de natuur.

’Grow' vraagt merken om hun positie in de natuur als geheel te heroverwegen, te pleiten voor voedselsoevereiniteit, gestage maatregelen te nemen om duurzame actie op lokaal niveau te implementeren en te genezen naast de natuur. Methoden die worden onderzocht zijn onder meer het gebruik van floratherapie en bio-alternatieven, waarbij opnieuw invloed wordt uitgeoefend op de natuur zonder haar bestaan in gevaar te brengen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.