Alles over de metaverse op een rijtje

In de afgelopen maanden heeft FashionUnited diepgaande tips, updates, interviews en informatie over hoe merken NFT's kunnen gebruiken en hebben gebruikt, gevolgd en gedeeld met haar lezers. Lees verder om een overzicht van FashionUnited's metaverse modenieuws te vinden.

Wat is de rol van de modeontwerper in de metaverse?

Ken je de term ‘metaverse’? Die werd voor het eerst gebruikt door auteur Neal Stephenson in zijn sciencefictionroman Snow Crash uit 1992, maar volgens Google Trends bereikte de term een hoogtepunt in zoekopdrachten in april 2021 en lijkt sindsdien hoog te blijven scoren. Maar waarom is iedereen - zowel binnen de mode-industrie als daarbuiten - plotseling geïnteresseerd in de metaverse of een digitaal meta-universum?

Lees hier meer…

Merken maken zich klaar om rechtstreeks aan avatars te verkopen

D2A of Direct-to-Avatar, is een nieuw digitaal kanaal en een nieuwe kans in de mode-economie. Het stelt merken, bedrijven en gebruikers in staat om producten rechtstreeks aan avatars te verkopen. Waarom? Omdat wat in de metaverse wordt gedragen, even belangrijk wordt als wat in het echte leven wordt gedragen.

Lees hier meer…

Mode in de metaverse: De nieuwste strategie van de modeindustrie?

Één week en drie aankondigingen van modebedrijven over stappen in de metaverse. De metaverse is een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality. Balenciaga, Adidas Originals en modegroep OTB kondigde aan dat het zich verder gaat ontwikkelen in de metaverse. Wordt dit de nieuwste strategie van de modeindustrie?

Lees hier meer…

Beeld: Nike x Roblox

Nike, Inc. neemt metaverse modebedrijf RTFKT over

Nike, Inc. is het nieuwste bedrijf op de lijst die actief investeert in de metaverse. Het sportbedrijf neemt namelijk metaverse modebedrijf RTFKT over. Hoeveel Nike, Inc. heeft moeten betalen voor het bedrijf is niet bekendgemaakt.

Lees hier meer…

Zara stapt met collectie nu ook in virtuele wereld

Ook Zara waagt zich aan de metaverse. De nieuwste collectie van Zara in samenwerking met Ader Error zal namelijk ook aangeboden worden in de virtuele wereld dankzij Zepeto. Gebruikers van de app kunnen kleding en virtuele make-up kopen voor hun avatar in de Ader Error x Zara winkel in de app.

Lees hier meer…

Online: de metaverse, social media en de risico’s van het internet

Nu consumenten steeds meer tijd online doorbrengen, groeit ook de aandacht voor de mogelijkheden van het internet en het vormgeven van een online persoonlijkheid. Zo anticiperen verschillende ontwerpers al op de komst van een ‘metaverse’ een virtueel meta-universum met mogelijkheden voor browsen, gaming en sociale interactie, met digitale modeontwerpen die kunnen worden gedragen door avatars.

Lees hier meer…

Een nieuw grensgebied voor handelsmerken: virtuele mode-items

Mode in de virtuele wereld is een nieuw medium en kanaal dat door veel merken wordt verkend, maar virtuele namaakproducten liggen al op de loer, hetgeen een schending is van fysieke goederen. In Second Life, een applicatie waarmee mensen een avatar van zichzelf kunnen maken, zijn namaak Rolex horloges, Cartier sieraden en Nike sneakers al schering en inslag.

Lees hier meer…

Shayli Harrison, oprichter van Mutani: “De metaverse biedt ontwerpers creatieve vrijheid én een verdienmodel”

De markt voor NFT’s groeit inmiddels hard. Handelaars in NFT’s, en ontwerpers zoals Harrison, reageren niet alleen op het toenemende gebruik van internet onder consumenten, maar lopen ook vooruit op ontwikkelingen die dat internet nog door gaat maken. “Hoe dieper ik groef, hoe duidelijker het me werd dat er veel gaande is rondom ‘Web3’,” zegt Harrison. “Dat is eigenlijk een toekomstperspectief voor het internet in de vorm van een metaverse, een virtuele wereld die is gemaakt door gameontwikkelaars in plaats van codeurs, en waar alles visueel is.” In Web3 is een belangrijke rol weggelegd voor persoonlijke avatars waarmee je door de metaverse kunt bewegen. Die avatar kun je stylen, net zoals dat kan in games als De Sims, Animal Crossing en Fortnite.

Lees hier meer…

Gaming en de modeindustrie: wat zijn de kansen voor ontwerpers?

Waar twee culturen botsen, ontstaat een nieuwe cultuur. Deze nieuwe cultuur is gebouwd op verschillende aspecten van beide oorspronkelijke culturen, waarbij positieve en negatieve effecten worden gedeeld. Dat is wat de antropoloog Roy Wagner verdedigt in "The Invention of Culture", geschreven in 1975. Wanneer we het hebben over de wisselwerking tussen mode en games, hebben we het ook over twee verschillende culturen die één ruimte op de markt delen. Dus staat er een botsing te gebeuren? Wat is deze nieuwe cultuur? Welke aspecten van elk van de oorspronkelijke culturen, mode en gaming, zullen blijven bestaan?