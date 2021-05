Een digitale Gucci-tas verkocht voor meer dan zijn 'echte' waarde

Een digitale Gucci tas op spelplatform Roblox is verkocht voor meer dan de 'echte' waarde van zijn fysieke versie.

De Gucci Dionysus, een met logo omhulde tas met een kenmerkende tijgersluiting, werd verkocht voor 4.115 dollar in vergelijking met de winkelprijs van 3.400 dollar.

Roblox's systeem voor het maken van spellen stelt gebruikers in staat om spellen te programmeren en spellen te spelen die door andere gebruikers zijn gemaakt. Ook kunnen gebruikers modeartikelen voor avatars te maken, die vervolgens kunnen worden gekocht en verkocht met behulp van digitale valuta.

Voor velen mag digitale mode dan wel een nieuw gebied zijn, voor Generatie Z en jonge gamers is virtuele mode even belangrijk als het hebben van stijl in het echte leven.

Mode- en beautymarketeers zijn altijd op zoek naar nieuwe kanalen om hun producten onder de aandacht te brengen van jongere kopers. Uit bevindingen van online marketingbureau Digital Luxury Group blijkt dat luxe modebedrijven hun reclamebudgetten voor gedrukte media met maar liefst 80 procent verlagen. Gamingplatforms blijken vaak een nieuwe bron van inkomsten te zijn.

Gucci is momenteel gastheer van een virtuele tuin op Roblox, een meeslepende multimedia-ervaring in Florence, Italië, die de onnavolgbare creatieve visie van het huis verkent.

Neem een kijkje in de Gucci-tuin

Wanneer gamers de digitale Gucci Garden betreden, worden hun avatars neutrale mannequins. Zonder geslacht of leeftijd, symboliseert de mannequin dat we allemaal onze reis door het leven beginnen als een blanco canvas. Wandelend door de verschillende kamers, absorberen de mannequins van de bezoekers elementen van de tentoonstelling. Elke persoon ervaart de kamers in een andere volgorde en behoudt verschillende fragmenten van de ruimtes, zodat ze aan het einde van hun reis tevoorschijn komen als unieke creaties, die het idee weerspiegelen van individuen als één onder velen, maar toch geheel uniek.

De Gucci Garden Experience loopt tot 31 mei.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.COM, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Veerle Versteeg.