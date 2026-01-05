“Van schoudervulling tot shapewearautoriteit”: de koers van MAGIC Bodyfashion onder leiding van Managing Director Marc Kooiman

MAGIC Bodyfashion is al meer dan dertig jaar een vertrouwde naam in shapewear, solutions en lingerie. Wat begon met het maken van schoudervullingen in de jaren negentig, groeide uit tot een wereldwijd merk dat oplossingen biedt voor elke outfit en elk moment. Onder leiding van managing director Marc Kooiman zet het bedrijf de volgende stap: vernieuwen, inspireren en groeien, met behoud van het kenmerkende DNA by women, for women.

Van corporate naar confidence

“Ik ben opgeleid als bedrijfskundig econoom,” vertelt Marc in gesprek met FashionUnited. “Maar tijdens mijn studie ben ik gaan werken in een winkel, bij Van Gils, en dat is eigenlijk mijn link met mode. De dynamiek van retail, het directe contact met de klant, dat heeft me gegrepen. Na zestien jaar bij Gaastra en daarna verschillende e-commercebedrijven wist ik: ik wil terug naar mode. En toen kwam MAGIC Bodyfashion op mijn pad.”

Sinds de overname door HVEG Fashion Group in 2023 leidt Kooiman samen met commercieel directeur Maurice Triquet het bedrijf naar een nieuwe fase. “We hebben letterlijk gezegd: alles wat goed is, behouden we. En alles wat beter kan, verbeteren we of stoppen we mee. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg, en dat willen we niet. We willen innoveren, groeien en inspireren.”

De kracht van een klassieker

De geschiedenis van MAGIC Bodyfashion begon met iets ogenschijnlijk simpels, namelijk de schoudervulling. “Dertig jaar geleden was dat het modebeeld,” vertelt Marc. “Brede schouders, smalle taille, een mooi silhouet. En dat product verkopen we nog steeds, dag in, dag uit, over de hele wereld. Dat zegt alles over de duurzaamheid van een goed idee.”

Vanuit die eerste innovatie ontstond een filosofie die tot vandaag de dag centraal staat: What to wear under there. “We bieden oplossingen die vrouwen helpen zich zelfverzekerd te voelen,” zegt Kooiman. “Onze producten zijn er niet om te veranderen, maar om te versterken. En dat idee zit diep verankerd in ons merk-DNA.”

Credits: MAGIC Bodyfashion

Wendbaar en dichtbij de markt

Bij MAGIC Bodyfashion draait innovatie niet alleen om nieuwe producten, maar vooral om het vermogen om razendsnel te reageren op wat de markt vraagt. “We houden de vinger continu aan de pols,” zegt Marc. “Onze teams volgen trends via social media, Google Trends en onze analytics-data. Zo zien we wat vrouwen zoeken, welke thema’s opkomen en welke productcategorieën trending zijn.”

Die inzichten worden gecombineerd met direct klantcontact. “We praten veel met onze retailers en met onze eindconsument,” vervolgt hij. “Als er ergens een behoefte ontstaat, dan horen wij dat snel, en kunnen we daar direct op inspelen. Geen lange pre-ordercycli, geen maanden wachten. Als de vraag er is, maken we het met onze vertrouwde producenten en leveren we uit voorraad.”

Dat maakt het merk flexibel en betrouwbaar voor partners. “Retailers willen vandaag vooral zekerheid,” zegt Marc. “Wij zorgen dat onze innovaties op voorraad liggen en kunnen daardoor binnen 24 tot 48 uur leveren. Zo kunnen onze klanten snel inspelen op de wensen van hun klanten, zonder grote risico’s te nemen.”

Innovatie als mindset

Een van de eerste projecten onder Kooimans leiding was de herlancering van Perfect Secrets, het jongere, trendgedreven zusje van MAGIC Bodyfashion. “Perfect Secrets was een idee dat we in korte tijd compleet opnieuw hebben opgebouwd,” vertelt hij. “In vier maanden van concept tot lancering, dat was voor MAGIC Bodyfashion ongekend. We hebben het gedaan met een klein, multidisciplinair team, ons ‘war team’.”

Het concept ontstond uit een duidelijke vraag uit de markt naar kwalitatieve shapewear en solutions voor een toegankelijker prijspunt, voor de GenZ generatie. De lancering in Amsterdam werd een groot succes, met meer dan 45 influencers en een gezamenlijk bereik van ruim een miljoen volgers. “We hebben bewezen dat je met focus, snelheid en een 360°-aanpak écht impact kunt maken,” zegt Marc. “Dat is de blauwdruk voor hoe we voortaan nieuwe innovaties benaderen.”

Credits: MAGIC Bodyfashion

Duurzaam denken, praktisch doen

Ook op duurzaamheidsvlak zet MAGIC Bodyfashion grote stappen. “We liggen goed op schema: dit jaar is al 65 procent van onze producten gemaakt van gerecyclede garens. Daarnaast zijn we sinds kort GRS-gecertificeerd en lid van Amfori. Binnen HVEG kunnen we bovendien gebruikmaken van gezamenlijke containerallocaties, waardoor onze supply chain efficiënter en duurzamer wordt.”

Voor Marc is duurzaamheid vooral een mentaliteit. “Het gaat erom dat je doet wat binnen je invloedssfeer ligt,” benadrukt hij. “Elk labeltje, elke verpakking, elk transportmoment telt. Duurzaamheid is geen project, het is een manier van denken.”

“By women, for women”: meer dan een slogan

Op het hoofdkantoor in Nederland bestaat tachtig procent van het team uit vrouwen. “Zij bepalen de richting,” zegt Kooiman. “Van productontwikkeling tot marketing, zij zijn de kern van onze innovatiekracht.”

Alle nieuwe producten worden getest door een panel van vrouwelijke ambassadeurs, variërend in leeftijd en lichaamstype. “Hun feedback is heilig,” glimlacht Marc. “Als zij zeggen: dit werkt niet, dan komt het product er niet. Zo zorgen we dat elk item echt iets toevoegt aan het dagelijks leven van vrouwen.”

Een blik op de toekomst

Vooruitkijkend ziet Kooiman een duidelijke koers. “We willen onze positie als autoriteit in shapewear en solutions verder versterken. Denk aan shapewear van natuurlijke materialen zoals katoen, dat is er nu nog nauwelijks, maar wij lanceren het volgend jaar. En alles wat we doen, draait om hetzelfde doel: vrouwen helpen zich zelfverzekerd te voelen, met producten die passen bij hun lifestyle.”

Zijn grootste les na een jaar MAGIC Bodyfashion? “Als je mensen laat zien dat iets mogelijk is, durven ze zelf ook groter te denken,” besluit hij. “Dat is wat we hier elke dag doen: elkaar uitdagen, verbeteren, en samen verder bouwen.”