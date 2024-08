Verkoopseizoen SS25: A fish named Fred richt zich op sterke partnerschappen

A Fish Named Fred, bekend om zijn speelse prints en kleuren, zit volop in het verkoopseizoen van de nieuwste SS25-collectie, Sahara Sunset. Deze collectie markeert niet alleen een creatieve mijlpaal voor het merk, maar toont ook hun strategieën om bestaande partnerschappen te versterken en nieuwe markten te betreden.

Vernieuwende collecties voor diverse retailers

Het continue streven naar vernieuwing onderscheidt A Fish Named Fred binnen de wholesale in de mode-industrie. De SS25-collectie Sahara Sunset is geïnspireerd op de rijke cultuur rondom de Sahara, en introduceert opvallende veranderingen in printontwerpen, waarbij zowel vergrote als geminimaliseerde patronen centraal staan. Daarnaast worden nieuwe materialen, zoals linnen, geïntegreerd om de collectie fris en relevant te houden voor de retailer die vooraan wil lopen.

Veranderende markt

Het SS25-seizoen heeft enkele veranderingen met zich meegebracht binnen het retailnetwerk van A Fish Named Fred. Terwijl sommige langdurige klanten blijven groeien, verwelkomt het merk tegelijkertijd een nieuwe generatie van retailers. Dit toont niet alleen de continuïteit van hun marktpositie, maar ook de blijvende aantrekkingskracht van hun vernieuwende aanbod.

Er is daarnaast grote diversiteit binnen het klantenbestand van A Fish Named Fred, variërend van klassieke herenmodezaken tot hippe cadeauwinkels en zelfs bruidsmodezaken. Dit biedt het merk de mogelijkheid om verschillende segmenten van de retailmarkt te bedienen, en dit brede bereik onderstreept hun flexibiliteit en vermogen om in te spelen op de specifieke behoeften van retailers.

Deel van de groeistrategie van A Fish Named Fred is de lancering van het nieuwe merk Fred’s Threads tijdens SS24. Dit merk is ontworpen om naast de bestaande klanten ook nieuwe retailsegmenten aan te spreken, zoals bruidsmodezaken, wat een strategische uitbreiding betekent in hun B2B-aanpak.

A fish named Fred SS25 Credits: A fish named Fred

Ondersteuning en partnerschappen

A Fish Named Fred hecht groot belang aan het onderhouden van sterke relaties met zijn B2B-partners. Dit blijkt uit hun uitgebreide ondersteuning tijdens het verkoopseizoen, ook dit SS25 weer. Het merk biedt gedegen advies op basis van de prestaties van eerdere seizoenen, waarbij het retailers helpt bij het samenstellen van een optimale collectie. A Fish Named Fred heeft geen glazen bol, maar ze kunnen de retailer wel goed advies geven over het opbouwen van een collectie en het uitzoeken van de juiste prints.

Daarnaast blijven ze gedurende het seizoen nauw in contact met hun retailers, zowel telefonisch als door regelmatige winkelbezoeken. Deze traditionele aanpak, gecombineerd met hun focus op slechts twee seizoenen per jaar, stelt het merk in staat om tijd en aandacht te besteden aan het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met hun partners.

Toekomstige uitbreidingen

Vooruitkijkend ziet A Fish Named Fred aanzienlijke kansen in zowel binnenlandse als internationale expansie. Momenteel actief in meer dan 30 landen, is het merk van plan om verder uit te breiden, waarbij de focus ligt op het versterken van hun aanwezigheid in buitenlandse markten. Dit past binnen hun bredere strategie van innovatie en partnerschapsopbouw. Door het creëren van winkelcorners in schoenenwinkels en het continueren van hun succesvolle samenwerkingen, blijft A Fish Named Fred een innovatieve speler.

De inkoopperiode voor de SS25 Sahara Sunset-collectie en Fred’s Threads loopt nog tot 22 augustus. A Fish Named Fred verwelkomt winkeliers graag voor een kopje koffie en een gesprek over de toekomst van mode in het retaillandschap. Lees hier verder over de SS25 collectie en de inspiratie achter de nieuwe stijlen.

Adres:

Frankfurtstraat 2

1175 RH Lijnden

Telefoon: +31 (0)20 617 368 5