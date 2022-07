Vero Moda lanceert kinderkledinglijn Vero Moda Girl

Modemerk Vero Moda krijgt een eigen kinderkledinglijn. Vero Moda Girl is gericht op meisjes van maat 116 tot en met 164, zo is te lezen in een persbericht van Bestseller, eigenaar van Vero Moda.

De lijn lijkt losjes gebaseerd op die voor volwassenen. In de eerste collectie, voor herfst-winter 2022, zitten onder meer spijkerbroeken, jasjes van teddystof, corduroy en gewatteerde materialen, en gebreide truien. Vero Moda Girl zal jaarlijks zes collecties presenteren met never-out-of-stock-artikelen , zo blijkt uit het persbericht.

De officiële lancering van Vero Moda Girl is op 11 augustus aanstaande, zo laat een woordvoerder van Bestseller weten. De collectie wordt vanaf het einde van de maand uitgeleverd. De herfst-wintercollectie 2022 zal verkrijgbaar zijn op de websites van Vero Moda en Wehkamp, in Vero Moda-winkels en verschillende wholesale-partners. Vanaf het voorjaar van 2023 zal de lijn ook bij bestaande zelfstandige kinderkledingwinkels hangen.

Noot van de redactie: dit artikel is na publicatie aangepast. Oorspronkelijk stond vermeld dat er vanaf voorjaar 2023 aparte kinderkledingwinkels van Vero Moda Girl zouden openen, maar dat is niet het geval.