Vetements verliest merkregistratie in de VS, naam is 'te generiek'

Het Zwitserse modemerk Vetements mag zijn naam niet als merk registreren in de Verenigde Staten. Dat heeft het Amerikaanse hof van beroep op 21 mei bevestigd, na een jarenlange juridische strijd. De rechters steunden daarmee het eerdere besluit van het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) om de aanvraag te weigeren. De reden: ‘vetements’ is het Franse woord voor ‘kleding’, en wordt in de VS als te algemeen beschouwd om als merk te beschermen.

Volgens het hof zouden voldoende Amerikaanse consumenten het woord vertalen als "clothing" (kleding in het Nederlands), en dus begrijpen als soortnaam in plaats van als merknaam. Daardoor valt het onder de categorie 'generieke termen', die volgens het merkenrecht – ook als ze uit een andere taal komen – niet voor bescherming in aanmerking komen. Het argument van Vetements dat de naam binnen de modewereld bekendheid geniet, werd verworpen.

De uitspraak onderstreept het juridische uitgangspunt dat generieke termen, ook wanneer deze uit een moderne vreemde taal afkomstig zijn, niet in aanmerking komen voor merkregistratie. De zaak liep sinds 2020 onder de naam In re Vetements Group AG, 2023-2050, 2023-2051 (Fed. Cir.).

Vetements werd in 2014 opgericht door Demna Gvasalia en zijn broer Guram Gvasalia. Het merk begon als ontwerpcollectief en trok al snel aandacht met een opvallende benadering van streetwear. Alledaagse kledingstukken – zoals hoodies, jeans en T-shirts – werden bewust uitvergroot, vervormd of voorzien van ironische logo’s.

Het merk staat ook bekend om zijn samenwerkingen. Het werkte samen met onder meer Comme des Garçons, Eastpak, Hanes, Levi’s, Manolo Blahnik, Reebok en DHL.

Model Gigi Hadid draagt DHL-jurkje voor Vetements SS25 show Credits: ©Launchmetrics/spotlight

FashionUnited heeft contact opgenomen met Vetements voor commentaar.