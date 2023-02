Vier steekjes op een brillenframe: Maison Margiela werkt samen met Gentle Monster

Door het pootje van een aerodynamische zwarte zonnebril zijn met een wit touwtje vier kleine naaisteekjes aangebracht. Die steekjes vormen het logo van Maison Margiela, dat onlangs een samenwerking aanging met brillenlabel Gentle Monster. Het resultaat werd vanmiddag gedeeld in een persbericht.

De brillenlijn is genderinclusief, en omvat gewone brillen en zonnebrillen. In totaal zijn het er elf, elk uitgevoerd in verschillende kleuren acetaat. De collectie wordt gelanceerd op 28 februari.