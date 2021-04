Vijf inspanningen omtrent de Fashion Revolution Week 2021

De week van 19 tot en met 25 april 2021 staat in het teken van de Fashion Revolution Week met op 22 april 2021 Earth Day. Omtrent deze week, worden er wereldwijd inspanningen gedaan door verschillende modemerken. Hier vier inspanningen en een tip aan de consument, in het teken van Fashion Revolution Week.

Fashion Revolution Week is in het leven geroepen om als wereldwijde gemeenschap samen te komen en verandering in de mode-industrie waar te maken. Het draait in deze week om de instorting van de fabriek, Rana Plaza, op 24 april 2013. Daarnaast vindt Earth Day op 22 april 2021 plaats- een dag waarin aandacht wordt geschonken aan de urgentie van de klimaatcrisis, de aantasting van het milieu en de noodzaak van onmiddellijke actie.

Tommy Hilfiger lanceert lente-collectie die Earth Day eert

De One Planet-capsulecollectie is geïnspireerd op de omgeving en verspreid berichten van vrede en liefde met afbeeldingen die saamhorigheid voorstellen. De teksten ‘The future is bright’ en ‘together we succeed’ brengen de boodschap over, zo is te lezen in het persbericht.

Beeld: Tommy Hilfiger

Beeld: Tommy Hilfiger

Beeld: Tommy Hilfiger

Beeld: Tommy Hilfiger

Lululemon brengt capsulecollectie uit ter ere van Earth Day

Het sportmerk Lululemon heeft een capsulecollectie uitgebracht die is geïnspireerd op Earth Day. De collectie is gemaakt met low-impact kleurstoffen die zijn upcycled uit het afval van sinaasappels, bieten en zaag-palmbomen uit de landbouw- en kruidenindustrie. Volgens het merk gebruikt de collectie tevens minder water, koolstof en chemicaliën dan controversiële synthetische kleurstoffen.

Naast de lancering van de capsulecollectie, lanceert Lululemon het Like New Recommerce-programma. Hiermee kunnen klanten gebruikte producten en kleding ruilen voor een e-giftcard van Lululemon. De ingeruilde kleding gaat naar een wederverkoop-platform.

Polite Worldwide lanceert capsulecollectie met Triller

Triller, de sociale netwerkdienst, gaat in zee met duurzaam modelabel, Polite Worldwide, en lanceert zijn eerste fysieke producten door middel van een capsulecollectie. De exclusieve en gelimiteerde Earth Day-collectie is gemaakt in Los Angeles, zo luidt het persbericht. De collectie bestaat uit kleding en lifestyle-items die gemaakt zijn van bijvoorbeeld gerecyclede katoenen overhemden, sweaters, draagtassen en brillen. Elk product zou met de hand getekend zijn op stukken van 100 procent gerecycled of recyclebaar katoen. Het product zou vervolgens bedrukt zijn met niet-giftige chemicaliën vrije en milieuvriendelijke inkten, zo is te lezen.

Beeld: Polite Worldwide

Beeld: Polite Worldwide

Beeld: Polite Worldwide

Denim For Earth-tentoonstelling gemaakt door samenwerking tussen The Visionary Lab en G-Star Raw

Creative agency, The Visionary Lab, en G-Star Raw hebben samen de Denim For Earth-tentoonstelling opgezet. Op de tentoonstelling wordt aangetoond dat mode, denim en duurzaamheid op kunstzinnige en innovatieve wijze hand-in-hand kunnen gaan. Modeontwerpers en kunstenaars waarvan creaties worden getoond: Karim Adduchi, Charlotte Bakkenes, Yuki Isshiki, Yulia Ivanova, Bagua Jody, Majid Karrouch, Ferry Schiffelers en Tess van Zalinge.

De tentoonstelling is te bezichtigen op de expositie op het Rembrandtplein te Amsterdam van 22 april 2021 tot en met 9 mei 2021. De expositie is ook online te bekijken.

Klimaatconsultant, Joop Hazenberg, biedt tools aan voor een duurzame garderobe

Naast de inspanningen van verschillende modemerken, kan de consument ook zelf de ecologische voetafdruk verkleinen op verschillende manieren. Klimaat consultant, Joop Hazenberg, en Tatiana de Wée, van Fashion Revolution Belgium, vertellen in gesprek met De Morgen hoe de consument zelf aan de slag kan gaan.

‘De impact van mode op het milieu is vernietigd’, stelt klimaatconsultant, Joop Hazenberg, in zijn boek ‘Zo redden we de wereld’. Het boek verscheen in februari 2021. Nu, tijdens de Fashion Revolution Week, lichten Hazenberg en Tatiana de Wée, van Fashion Revolution Belgium, een aantal manieren uit om de ecologische voetafdruk van de garderobe te verkleinen.

“De eerste stap is beseffen dat duurzaamheid en kopen niet altijd samengaan. Veel duurzame kledingstukken kopen per jaar is ook niet verantwoord. Kijk dus eerst wat er in je kledingkast hangt, want vaak wordt een groot deel daarvan niet eens gedragen. Probeer bij het online-shoppen ook zo weinig mogelijk kledij terug te sturen naar de retailer. Vaak worden die stuks vernietigd, omdat dat goedkoper is dan ze te wassen en te strijken voor de volgende koper”, meldt De Wée in het artikel van De Morgen.

Een manier om de ecologische voetafdruk van de garderobe te verkleinen is simpel: koop duurzaam. Er bestaan bovendien modebibliotheken waarbij kleding te huren is. Closet in the cloud -in Gent- heeft mode-aanbod voor dames. Bij het Nederlandse merk, Mud Jeans, zijn er jeans te huren tot ze versleten zijn. De jeans worden daarna gerecycled.

Om het duurzaam shoppen makkelijker te maken, vertelt De Wée -in De Morgen- dat er een aantal app’s bestaan die duurzame mode aantonen: “Close the loop is een platform voor kledingmerken, waarop tips staan om een lineaire productie meer circulair te maken. Fair Trade Gent brengt een kaart uit met winkels die duurzame mode verkopen. De Fashion Checker van Schone Kleren Campagne laat toe om merken op te zoeken en te kijken hoe duurzaam ze zijn.” Good On You vertelt tevens aan de hand van een systeem van 0 tot 5 sterren hoe ethisch een merk is.

Een andere manier die toegepast kan worden om de ecologische voetafdruk te verkleinen is het repareren van kledij. Er zijn daarnaast diverse manieren om met enkele simpele ingrepen een nieuw leven aan kleding te geven. Japanse ontwerper, Yohji Yamamoto, vindt zelfs dat kleine imperfecties als gaatjes of een scheur gewoon kan: “Het is een bewijs dat kleding heeft geleegd.”