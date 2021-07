Vila’s 3D traject van kleding samples tot showroom

Het Deense merk Vila organiseerde dit jaar zijn eerste volledig digitale evenement voor inkopers. Maar hoe creëerde het dochtermerk van Bestseller deze virtuele belevenis en hoever is Vila gekomen in zijn 3D ontwerpproces? Een ontwerper en salesmanager delen hun ervaringen.

Inkopers van Europa’s grootste online retailers werden bij de ingang van de showroom van Vila opgewacht door twee avatars. Het waren virtuele versies met branddirector Simon Khong Harbjerg en internationale salesmanager voor grote klanten, Josephine Schorling Bach.

Aangezien het de eerste in zijn soort was, werd het evenement afgestemd op kopers van e-commerce bedrijven die bekend zijn met 3D samples (de uitgemonsterde kledingstukken, red.) en bevatte het commerciële producten die gemakkelijk te begrijpen zijn en die hun klanten niet vreemd zijn.

Foto: Screenshot Vila Showroom Video

”Binnen het virtuele evenement bevonden zich in een van de kamers op ons platform bekende vormen en kwaliteiten, wat inhoudt dat de leveranciers het al eerder hadden gemaakt en de klanten het al eerder hadden verkocht,” aldus Schorling-Bach tijdens een videogesprek.

De kamer met de ontwerpen die de inkopers het beste kenden werd het best bezocht, lichtte ze toe. Zo’n zeventig inkopers woonden het evenement in februari bij. Ze ontvingen van tevoren dozen met cadeautjes en stoffenstalen van producten die tijdens het evenement werden gepresenteerd.

De inkopers kregen eerst een vooraf opgenomen 35-minuten lange film te zien van de 3D showroom waarin producten, prints en kwaliteiten werden geïntroduceerd. Daarna konden ze vier collecties in detail bekijken door de te klikken op de individuele stijlen.

De inkopers konden ook een wensenlijst creëren en het inkoopproces op het B2B platform van Vila later afronden. De belevenis werd afgesloten met een bijeenkomst met het team van Vila.

”Sommigen waren bereid via het platform te kopen, anderen niet,” zegt Schorling-Bach, die van mening is dat de klanten het initiatief van Vila steunen. “Dit is de eerste stap, maar ze zijn van mening dat dit een stap in de juiste richting is,” zegt ze.

Een goed hulpmiddel tijdens de pandemie

Het blijft lastig de volledige collectie van Vila in 3D te tonen, want sommige leveranciers gebruiken de technologie nog niet en sommige categorieën, zoals breisels of bovenkleding, zijn moeilijker weer te geven als 3D samples.

Categorieën die zich wel goed laten vertalen – zoals tops, jurken en gelegenheidskleding – werden in de showroom gepresenteerd, aldus Mette Harbo Staun, die werkzaam is als 3D projectmanager in het ontwerpteam van Vila.

3D technologie bood Vila uitkomst toen het inkoopproces online moest plaatsvinden door de pandemie

”Al onze afspraken zijn online en in plaats van in de showroom te staan en, bijvoorbeeld een lange jurk te presenteren voor de camera, is het eigenlijk gemakkelijker om een scherm te delen en afbeeldingen van een 3D sample te tonen,” verklaart Schorling Bach.

”Op de 3D sample zijn de kleine details te zien, zoals het stiksel, de knopen, een close-up van prints – dat zijn een aantal dingen die je nodig hebt om een product te kopen. Dit is ongetwijfeld een enorm voordeel voor ons.”

De werkstroom versnellen

Vila begon twee jaar geleden samen met grote klanten met het implementeren van 3D ontwerpen. Vlak voor de coronacrisis gingen Chinese leveranciers aan de slag met de uitwisseling van 3D bestanden met het ontwerpteam van Vila in plaats van de traditionele, tastbare uitgemonsterde kledingstukken.

De coronacrisis zorgde voor een versnelling van het proces, aldus Harbo Staun.

Dankzij het gebruik van 3D samples kon Vila de producten ook sneller naar de markt brengen. Inkopers die bestellingen voor hun winkels doen kunnen beslissingen nemen en aanpassingen aanvragen op basis van virtuele samples. Dit bespaart tijd en materiaal die nodig is om fysieke samples te maken. De ontwerp- en interne inkoopteams van Vila hebben de kosten- en tijdbesparing ook opgemerkt. De leveranciers tonen hun stijlen en details op 3D tekeningen aan het inkoopteam, die de collectie uitzoekt en de ontwerpen met het salesteam deelt.

Minder uitgemonsterde kledingstukken, minder verspilling

“De digitale werkstroom loopt door de gehele waardeketen,” zegt 3D projectmanager Harbo Staun. “Hierdoor kunnen we zeer efficiënt werken omdat het tijd en veel kosten bespaart en het mogelijk is om een beslissing te nemen zonder afhankelijk te zijn van fysieke monsters.”

Ongeveer 30 procent van de leveranciers begon eerst met het creëren van stijlen voor Vila. Hoeveel 3D samples gebruikt worden hangt af van de collectie en de afdeling waarvoor de collecties gemaakt zijn.

De nieuwe manier van werken vereiste een nieuwe benadering, en dat loont de moeite. Dit proces bewaart de samples voor het visuele ontwerpdeel, die het inkoopteam bij Vila niet meer in het echt hoeft te zien. Fysieke samples zijn nog steeds nodig om de pasvorm van de kleding te controleren. “Het is ook een mentaliteitsverandering en het moet goed voelen om iets te kopen van een tekening,” aldus Harbo Staun. “Vaak moet je een aantal weken wachten op een fysiek sample, afhankelijk van de leverancier. Een verandering op een 3D model kan binnen een dag worden gemaakt.” Haar ontwerpteam kan nu bestellingen van klanten ontvangen op basis van ontwerpen zonder eerst leveranciers om een fysiek sample te moeten vragen. “Het is een zeer gunstige manier van werken – van onze kant en van die van de leveranciers,” zegt ze. “We kunnen zo meer tijd besteden aan de modellen die besteld zijn. Dat is een van de grootste interne veranderingen in onze ontwikkelingsfase.”

Zijn 3D showrooms de toekomst?

Terwijl Vila wellicht geleidelijk het gebruik van 3D ontwerp zal opschroeven, is voorlopig niet zeker of het merk de 3D showrooms in de toekomst ook zal gebruiken. ”We beschikken over het universum, maar het zal zichzelf niet updaten; je moet beslissen hoe en waar je het wilt inzetten,” verklaart Harbo Staun.

”Er zit iedere keer veel technisch werk achter. Momenteel creëren we dit universum slechts voor specifieke evenementen, het is nog geen blijvend iets voor onze hoofdcollectie. Het staat nog in de kinderschoenen.” Zeven leden van het ontwerp- en salesteam van Vila werkten aan het 3D salesevenement dat in februari gelanceerd werd. Ze werden bijgestaan door zes leveranciers en twee externe partners die de 3D showroom bouwden – dit geeft aan hoeveel moeite het kostte om een 3D evenement te creëren. Josephine Schorling Bach is er echter van overtuigd dat meer evenementen zullen volgen. “Dit is zeker niet de laatste keer dat je iets van Vila op het gebied van 3D locaties en samples zult zien. We werken nu al aan een aantal nieuwe initiatieven.”