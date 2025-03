Vinted lanceert gecureerde tweedehands selectie met items van influencers online

Na de allereerste tweedehands luxe modeshow in Londen, brengt Vinted nu ‘House of Vinted’ online.

Het nieuwe digitale ‘House of Vinted’ stelt leden van het platform in staat om designeritems te kopen. Veel van de belangrijkste stukken komen rechtstreeks uit de persoonlijke garderobes van content creators, zo kondigde Vinted dinsdag aan. Deelnemende creators, die kleding van merken als The Row, Prada, Gucci, Maison Margiela en Jacquemus verkopen, zijn onder meer Susie Lau, Victoria Magrath, Simran Randhawa, Giulia Valentina en Keiona Revlon.

Emma Sullivan, creatief directeur bij Vinted, zegt: “Na onze ‘House of Vinted’ showcase dit weekend in Londen, kunnen Vinted-leden in het Verenigd Koninkrijk vanaf vandaag items shoppen uit de speciaal samengestelde garderobes die op het evenement te zien waren.” Ze voegt daaraan toe: “Ik ben enthousiast dat onze leden kunnen delen in de vreugde die het kopen en verkopen van luxe tweedehands mode met zich meebrengt.”

Bezoekers van de showroom in Londen hebben al een voorproefje gekregen van het aanbod. Daar werden de garderobes samengesteld op basis van de stijlen van de betrokken creators en de data van Vinted. Die data laat een toenemende trend zien in zoektermen als art deco, gingham, vintage, Scandi, statement pieces, pofmouwen en kabelgebreide truien. Onder de stukken die nu te koop zijn, is een Prada lente/zomer 2020 jurk uit de garderobe van Lau. Ook is er een paar Maison Margiela Tabi schoenen die de creator - een van de eerste in de blogwereld - omschrijft als ‘social catnip’. Andere items zijn Balmain x H&M hakken, waarvan Victoria Magrath zich herinnert dat ze urenlang buiten de winkel in Manchester in de rij heeft gestaan om ze te bemachtigen.

‘House of Vinted’ is vanaf 25 maart om online beschikbaar in Engeland, Italië en Frankrijk - de thuislanden van de deelnemende content creators. Een deel van de opbrengst van de verkoop van de garderobes wordt gedoneerd aan de liefdadigheidsorganisatie Oxfam. Of House of Vinted later ook naar andere markten, zoals België en Nederland, uitrolt, is nog niet bekend.