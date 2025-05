Vrije kennis als modestatement: Armedangels werkt samen met Wikipedia

Het Duitse modemerk Armedangels heeft een bijzondere samenwerking opgezet met de Wikimedia Foundation, de non-profitorganisatie achter Wikipedia. De samenwerking resulteert in een capsulecollectie die geïnspireerd is door Wikipedia, de grootste vrije encyclopedie ter wereld. Een deel van de opbrengst gaat rechtstreeks naar Wikipedia, waarmee het platform volgens het merk zijn onafhankelijkheid kan behouden en vrije toegang tot betrouwbare informatie voor iedereen blijft garanderen, aldus het persbericht.

Wikipedia is een online encyclopedie in meerdere talen die tot stand komt dankzij bijdragen van vrijwillige schrijvers. Volgens het persbericht van Armedangels en Wikimedia Foundation is Wikipedia een van de laatste plekken op internet waar kennis niet wordt gemanipuleerd door commerciële belangen of techgiganten. Ook volgens de Nederlandse krant De Volkskrant (2022) waarschuwde eerder dat de onafhankelijkheid van Wikipedia in gevaar door commerciële krachten op het platform.

"Vrije kennis verandert levens," zegt Martin Höfeler, oprichter en CEO van Armedangels. "Het stelt mensen in staat om bewuste keuzes te maken en biedt de kracht om verandering te bewerkstelligen. Onze samenwerking met Wikipedia verbindt twee werelden die beide staan voor transparantie als basis voor een betere toekomst." Zack McCune, brand director van de Wikimedia Foundation, voegt toe: "Deze samenwerking helpt om het bewustzijn te vergroten over onze missie: kennis vrij beschikbaar maken voor iedereen, ongeacht waar ze zich bevinden. We zijn trots op deze creatieve samenwerking met Armedangels."

"Met deze collectie willen we laten zien dat mode meer is dan alleen esthetiek," aldus Christiane Bördner, creatief directeur van Armedangels. "Het is een krachtig middel om waarden uit te dragen, verhalen te vertellen en bij te dragen aan maatschappelijke bewustwording."

De Armedangels x Wikipedia-collectie is vanaf 8 mei 2025 exclusief verkrijgbaar via de website van Armedangels. De collectie bestaat onder meer uit T-shirts, sweaters en sokken. De collectie is volledig gemaakt van gerecycled katoen, zo deelt het persbericht.

Deze samenwerking tussen het modemerk en Wikimedia past binnen een trend voor het komende SS26-seizoen: de 'Detox Society' trend. Deze trend, zoals te zien bij onder meer JW Anderson, Bottega Veneta en Stella McCartney, is een reactie op een tijdperk van steeds meer onbetrouwbaar nieuws.

De collectie Credits: Spice PR

