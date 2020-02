Waarom streetwear moet beginnen aan het volgende hoofdstuk

New York - Aan elke trend in de mode komt een einde, en op zo’n moment gaan we door naar het next best thing. Eind veertiger jaren heersten formele mode en de haute couture-esthetiek. Deze looks domineerden het modebeeld en leidden tot de groei van confectiekleding, aangezien klanten uiteindelijk meer toegankelijke en goedkopere maar toch luxe mode gingen eisen. Daarna kwam het doorsijpel effect. De Europese modehuizen deden iets extravagants, het vond zijn weg naar Amerikaanse boetieks en warenhuizen, en vervolgens sijpelde het door naar betaalbare varianten.

Ook in de moderne geschiedenis was hedendaagse mode reactionair. Neem de hippie-stijl in de jaren zestig, de disco-looks in de jaren zeventig en de nadruk op dure kleding in de jaren tachtig. Toen kwamen de jaren negentig, waarin de streetwear-stijl opkwam. Het is moeilijk om de exacte oorsprong van streetwear te vinden, maar het lijkt in de underground subcultuur te zijn begonnen. Zoals veel andere culturele invloeden in de Verenigde Staten, begon streetwear als onderdeel van een cultuur van jonge, stedelijke minderheden. Van Fila-sneakers tot Tommy Hilfiger-sweatshirts, veel Amerikaanse merken hebben hun succes te danken aan deze minderheden.

Streetwear moet zich aanpassen aan het volgende decennium

Toen was daar de opkomst van hiphop. Hiphopvideo’s stonden bekend vanwege hun blinged out sterren Air Force One’s tot Gucci-sweatshirts. Terwijl hiphop uitgroeide tot het meest beluisterde muziekgenre ter wereld, was de invloed ervan overal te voelen. Niet alleen bij andere muziekgenres, maar ook bij mode. De streetwear-beweging groeide uit van een subcultuur tot het DNA van merken, zoals Off-White van Virgil Abloh, waardoor Abloh een bekende werd in de modewereld.

Het veranderde ook de esthetiek van luxemerken, waaronder Givenchy, Balenciaga en Fendi. Toen Fendi in 2018 samenwerkte met Fila, was het duidelijk dat de streetwear-cultuur de dominante kracht was geworden in de mode. Een van de meest schokkende momenten in de modeindustrie van het laatste decennium was toen Louis Vuitton Virgil Abloh benoemde als creatief directeur van de herenlijn. Abloh transformeerde Louis Vuitton al snel van een traditioneel Parijs luxemerk naar een luxe streetwear-label dat klaar is voor het volgende tijdperk. Ironisch genoeg was het Abloh die verklaarde dat streetwear dit decennium zou doodbloeden.

Terwijl sommigen tegen Abloh in gingen en sommigen zelfs deden alsof Abloh heiligschennis had gepleegd, was het duidelijk dat het hoog tijd was voor een gesprek binnen de modeindustrie: streetwear heeft een nieuwe richting nodig. De uitspraak dat streetwear doodbloedt, is absoluut vergezocht. Maar streetwear moet zich wel aanpassen. Wat zal er volgen na athleisure en urban-mode?

Tijdens de New York Fashion Week vertelde Dirty Pineapple een nieuw verhaal, waarin het terugkeek naar moderne stedelingen om zo een nieuwe streetwear-esthetiek voor het huidige decennium te creëren. Pakken konden worden gedragen zonder stropdassen, geslachtsnormen vervaagden zonder dat dameskleding er jongensachtig uit zag, en kleurencombinaties waren vreemd maar spannend. Streetwear moet aan het volgende hoofdstuk beginnen, en dit toont de mogelijkheid waar het naartoe zou kunnen gaan.

Duurzaamheid is dit decennium ook een trend in de hele industrie. Van fast fashion labels tot bont-producenten, iedereen heeft het over duurzaamheid. Want er is niet veel tijd om de planeet te redden, zo wordt aan de consument duidelijk gemaakt. Als streetwear kan meebewegen met de trend van duurzaamheid, zal de stijl zeker blijven bloeien.

Dan is er nog de evolutie van esthetiek. Terwijl athleisure het afgelopen decennium de esthetiek van streetwear beheerste, lijkt het huidige decennium meer in het teken van vintage te staan. Wees niet verbaasd wanneer je iemand Alexander Wang-items ziet dragen in combinatie met een tweedehands blazer. De esthetiek van de jaren vijftig, zestig, zeventig en tachtig komt terug. Niet op een nieuwe manier, maar door prijsbewuste, door stijl geobsedeerde fashionista’s die tweedehandswinkels bezoeken.

Dus voor de liefhebbers van streetwear die denken dat de stijl doodbloedt: geen paniek. Streetwear hoeft alleen maar uit te zoeken waar het naartoe gaat. Mensen zullen altijd kleding willen hebben, dus het is tijd om ze iets nieuws te verkopen.

Beeld: Foto 1 en 2: courtesy of Vladimir Weinstein/BFA

Foto 3: us.louisvuitton.com

Foto 4: Agentry PR

Foto 5: courtesy of DKNY



Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.