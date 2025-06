“We Are MOS MOSH”: drie merken, één visie

Van keukentafel tot internationaal modehuis

In 2010 richtte Kim Hyldahl MOS MOSH op. Dit was niet alleen het begin van een nieuw merk, maar ook een nieuw begin. De eerste schetsen werden gemaakt aan zijn keukentafel en ontwikkelden zich uiteindelijk tot een debuutcollectie van zeven jeans en broeken met perfecte snit. De visie was vanaf dag één duidelijk: onberispelijke pasvormen, premium stoffen en een kenmerkende twist die elk kledingstuk uniek maakte.

Links: MOS MOSH, Rechts: MOS MOSH Gallery.Credits: MOS MOSH

Wat begon als een denimlabel groeide al snel uit tot een volwaardig modemerk. MOS MOSH is geworteld in een commerciële mindset, maar gedreven door passie. Het merk omarmde de ambitie om internationaal te gaan, zonder afbreuk te doen aan het eigen DNA. Hoge kwaliteit, flatterende silhouetten en toegankelijke luxe blijven de kern van elk kledingstuk, altijd met een twist, altijd met gevoel.

HEYANNO Credits: MOS MOSH

Vandaag de dag is MOS MOSH een universum van tijdloze essentials, geliefd om hun comfort, details en veelzijdigheid. Ontworpen om vrouwen te empoweren met stijlen die zelfverzekerd en flatterend aanvoelen, en die seizoen na seizoen meegaan. Verkrijgbaar in 26 landen en gedragen door meer dan 2.400 vertrouwde retailpartners wereldwijd, blijft het merk resoneren met vrouwen die kwaliteit en moeiteloze stijl waarderen.

Drie merken. Eén gedeelde passie.

Naarmate MOS MOSH evolueerde, ontwikkelde het verhaal zich. De reis nam een natuurlijke volgende stap: uitbreiden naar nieuwe categorieën en een breder publiek aanspreken, zonder de oorspronkelijke DNA uit het oog te verliezen. MOS MOSH bestaat nu uit drie unieke merken, elk met een eigen persoonlijkheid, maar allemaal ontstaan vanuit dezelfde waarden: aandacht voor detail, hoogwaardig design en een liefde voor het creëren van kledingstukken die ertoe doen.

MOS MOSH Gallery.

MOS MOSH Gallery. Credits: MOS MOSH

In 2020 begon een nieuw hoofdstuk met MOS MOSH Gallery, een herenmodemerk ontworpen voor de zelfverzekerde, moderne man. De filosofie is eenvoudig: hoogwaardige kledingstukken creëren die verfijnd, comfortabel en duurzaam zijn. Geïnspireerd door Scandinavisch minimalisme en Italiaanse verfijning, combineren de collecties slimme tailoring met relaxte silhouetten, altijd gemaakt van premium stoffen met een subtiele twist.

MOS MOSH Gallery. Credits: MOS MOSH

Van formele kleding tot casual essentials, Gallery belichaamt een cleane, samengestelde garderobe. Altijd veelzijdig, altijd draagbaar en altijd gemaakt met een kenmerkende twist. Vandaag de dag is het merk verkrijgbaar in veertien landen en wordt het door meer dan zeshonderd retailers wereldwijd verkocht.

HEYANNO

Opgericht door Loise Læborg Madsen, al jarenlang ontwerpster bij MOS MOSH, vertegenwoordigt HEYANNO de meest gedurfde onderneming tot nu toe. Als design-gedreven label, geworteld in persoonlijke expressie, culturele referenties en experimentele tailoring, bewandelt HEYANNO moeiteloos de lijn tussen minimalisme en maximalisme. Het is mode die geen trends volgt, maar een eigen tempo bepaalt.

Elke collectie is emotioneel geladen, vaak geïnspireerd door muziek en stemming. Met een focus op de integriteit van stoffen en creatieve autonomie, is HEYANNO er voor de selectieve en onverschrokken mensen, zij die zich kleden met intentie en verbeeldingskracht. Hoewel kleiner van schaal, groeit HEYANNO gestaag en wordt het nu verkocht in veertien landen met tweehonderd toegewijde retailers.

HEYANNO Credits: MOS MOSH

HEYANNO Credits: MOS MOSH

Met een aanwezigheid in 26 landen wereldwijd, strekt de MOS MOSH Group zich uit over heel Europa en daarbuiten. Het merk verbindt zich met modeliefhebbers door middel van sterke retailpartnerschappen en een gedeelde waardering voor kwaliteitsdesign. Van een bescheiden begin tot internationale erkenning, de reis weerspiegelt een geloof in doordachte groei. Het merk bouwt een huis van merken die de tand des tijds doorstaan, één zorgvuldig vervaardigd kledingstuk tegelijk.

