Winkelstraat.nl lanceert NFT in samenwerking met kunstenaar Gab Bois

Nederlands luxe platform Winkelstraat.nl heeft de handen ineen geslagen met kunstenaar Gab Bois. Samen lanceren ze een NFT (een non-fungible token), een digitaal kunstwerk, waaraan ook een fysiek T-shirt gekoppeld is, zo meldt Winkelstraat.nl aan FashionUnited.

Normaal gesproken zijn NFT’s alleen digitaal te bezitten. Nu is de NFT gekoppeld aan een exclusief T-shirt. Op het kunstwerk is het menselijk lichaam op een anatomische manier te zien. Bois gebruikte groenten en fruit als visuele metafoor. De NFT(EE) is vanaf nu beschikbaar via marktplaats Opensea.io. Er kan zeven dagen op het werk geboden worden. De winnaar van de veiling krijgt naast de NFT ook een t-shirt met een AR-filter.

Daarnaast wordt er ook een collectie limited edition T-shirts met een speciale AR-filter gelanceerd waardoor de digitale kunst van gab Bois tot leven komt. Deze T-shirts zijn niet gelinkt aan de NFT. Er zijn duizend stuks beschikbaar en vanaf vandaag is de pre-order voorde shirts gestart op Winkelstraat.nl.

Joost van der Veer, CEO en mede-oprichter van Winkelstraat.nl, in het bericht: “We zijn trots op de lancering van deze bijzondere samenwerking met supertalent Gab Bois en onze eerste NFT. Voor ons draait new luxury fashion om unieke items en innovatie; kleding die je helpt vol vertrouwen de straat op te gaan. We zijn dan ook vastberaden om de komende jaren onze gebruikers nog veel meer unieke fashion items te bieden.” Eerder dit jaar kondigde Winkelstraat.nl al een rebranding aan met de daarbij horende focus op luxe.