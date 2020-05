YouTube host eerste virtuele catwalk show

Op YouTube was onlangs de eerste virtuele catwalk te bekijken. Het was een van de eerste voorbeelden van hoe een modeweek er het komend seizoen uit zou kunnen zien. Het online videoplatform toonde een mode annex charitatief evenement georganiseerd door Carine Roitfeld's CR Runway ter ondersteuning van het ‘amfAR Fund to Fight Covid-19’.

Het evenement bracht een groot aantal iconische namen en gezichten uit de modebranche samen, die werden gefilmd vanuit hun eigen huis of de plek waar ze in quarantaine zijn. Het event had als doel meer aandacht te genereren voor de onderzoeksinspanningen onder leiding van het ‘amfAR Fund to Fight COVID-19’ en werd geregisseerd door Fabien Constant en aan elkaar gepraat door Derek Blasberg, Head of Fashion and Beauty, YouTube.

Deelnemende ontwerpers waren onder andere Virgil Abloh, Kim Kardashion, Pierpaolo Piccioli, Diane von Furstenburg, Riccardo Tisci, Olivier Rousteing, Simon Porte Jacquemus en Maria Grazia Chiuri.

Modellen werden gefilmd op geïmproviseerde catwalks in hun eigen keuken, woonkamer of balkon, waardoor de kijker ook een glimp van de high fashion interieurs konden opvangen. Hoewel dit voyeuristische element het digitale evenement wat extra glans gaf, kwam de kleding zelf daardoor op het tweede plan.

Haar en make-up, via tutorials

Modellen Alessandra Ambrosio, Winnie Harlow, Miranda Kerr en Stella Maxwell werden gefilmd terwijl ze hun eigen haar en make-up deden met behulp van virtuele instructies, in feite YouTube- tutorials, van Sam McKnight (haar) en Tom Pecheux (make-up). Model Karen Elson werd gefilmd in haar badkamer en zei: "Dank je, Carine, nu heb ik eindelijk een excuus om me weer es op te tutten, nadat ik de afgelopen maand eigenlijk alleen maar in een joggingbroek heb rond gehangen."

Het online mode-evenement, eigenlijk een equivalent van Lady Gaga's One World concert, was naast een poging om het bewustzijn over het coronavirus te vergroten en de medische frontlinie van de pandemie te ondersteunen, voor modeliefhebbers best onderhoudend en inspirerend te noemen, maar of het ook een effectief nieuw systeem is om collecties te verkopen valt nog te bezien.

Het internationale modesysteem met zijn overvloed aan catwalkpresentaties, complexe productietraject en overdaad mag dan scheef zijn of zelfs defect, maar zonder de tactiele mogelijkheden om stof, afwerking en pasvorm te zien, zal het nog lang duren voordat digitale presentaties de fysieke helemaal zullen vervangen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.uk. Vertaald en bewerkt door Esmerij van Loon.

