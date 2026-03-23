Zara kondigt samenwerking met Willy Chavarria aan

De Spaanse retailer Zara, het vlaggenschipmerk van de Inditex-groep, onthult een collectie met de New Yorkse ontwerper Willy Chavarria. De collectie is een viering van “cultuur, de vrijheid van identiteit en mode op wereldwijde schaal”.

De collectie heet ‘Vatisimo’, een naam afgeleid van de overtreffende trap van ‘vato’: een informele term uit de Chicano-gemeenschap voor vrienden, partners en naasten. Zara licht toe dat de naam “vriendschap, kameraadschap en liefde” viert en geïnspireerd is op de roots van Chavarria.

Collectie Zara x Willy Chavarria ‘Vatisimo’ Beeld: Zara

De prêt-à-porter-lijn voor mannen en vrouwen omvat kleding, schoenen, accessoires en sieraden. Het ontwerp maakt de kenmerkende esthetiek van Chavarria toegankelijk voor een breder publiek. De collectie kenmerkt zich door gestructureerde pasvormen, krachtige silhouetten en materialen variërend van Italiaanse stoffen en leer tot cupro, denim, breisels en jersey.

“Deze samenwerking biedt een wereldwijd platform voor Willy's creatieve visie, zonder concessies, voor modebewuste mannen en vrouwen”, legt Zara uit in het lookbook. “Vatisimo is geworteld in waardigheid. Het gaat om zichtbaarheid. Het gaat om het delen van wat uniek is. Vatisimo is de esthetiek van Willy Chavarria met een breder bereik.”

De collectie wordt omschreven als “een portret van Willy's Chicano culturele identiteit, gezien door de lens van hedendaagse mode”. Het viert de Latijns-Amerikaanse invloed, verwijst naar Amerikaanse workwear en roept de relaxte silhouetten van de afgelopen decennia op.

Tot de belangrijkste items behoren sterk gestructureerde kokerrokken, wijde shorts met een scherp, hoekig silhouet, cupro overhemden met korte mouwen en onafgewerkte randen, relaxte maatpakken, spijkerjurken, blouses met bloemenprint, zijden slipdresses, evenals grafische T-shirts en hoodies van Chavarria, en riemen en tassen van premium leer.

De Zara x Willy Chavarria ‘Vatisimo’-collectie wordt wereldwijd gelanceerd op 26 maart in geselecteerde winkels en online op Zara.com.

Deze collectie volgt op de aankondiging van vorige week van een tweejarige creatieve samenwerking tussen de Spaanse retailgigant, onderdeel van de wereldwijde modegroep Inditex, en ontwerper John Galliano. Galliano krijgt de opdracht om “de archieven van het merk te herinterpreteren via een reeks seizoenscollecties”. De eerste collectie van Galliano voor Zara verschijnt in september 2026.

