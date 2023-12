Zara reageert na kritiekgolf op nieuwste campagne

De Spaanse modegigant Zara haalt haar laatste campagne offline, nadat het flinke kritiek kreeg op sociale media. De nieuwste collectie wordt gepromoot met foto’s waarin mannequins gewikkeld in lakens te zien zijn. De campagnebeelden roepen bij velen het beeld op van dode lichamen in Israël en Palestina.

De campagnebeelden tonen ook mannequins ingepakt in plastic, houten kisten en betonpuin. Op sociale media speculeren mensen dat een van de stukken beton de vorm zou hebben van de kaart van Palestina. Mensen roepen dan ook op Zara te boycotten.

Vandaag brengt Zara een statement naar buiten. “De campagne is bedacht in juli en gefotografeerd in september. De campagne presenteert een beeldserie van onafgewerkte sculpturen in een studio van een beeldhouwer en werd gecreëerd met als enige doel ambachtelijke kleding in een artistieke context te tonen.”

“Helaas voelden sommige klanten zich beledigd door deze beelden, die inmiddels zijn verwijderd, en zagen zij er iets in wat helemaal niet de bedoeling was toen ze werden gemaakt.”

Zara geeft aan de misvatting te betreuren en benadrukt nogmaals ‘diepe respect te hebben’ voor iedereen. De collectie wordt verder gewoon doorverkocht, enkel de beelden worden offline gehaald.