Zeeman brengt bestsellers uit fancollectie tijdelijk terug voor jubileum

De fancollectie van Zeeman is al 12,5 jaar oud en ter ere van dit jubileum brengt de textieldiscounter de bestsellers tijdelijk terug. De fan collectie van Zeeman begon in 2009 met een gele boxer met de naam van Zeeman op de band.

In de fancollectie zijn de klassieke Zeeman kleuren blauw en geel terug te vinden, maar zijn er ook items in het wit met mascotte 'Koos Matroos' te zien. Ook het recente logo t-shirt met alleen het woord 'Zeeman' in witte letters met een zwart kader is opgenomen in de collectie. De totale collectie bevat sokken, slippers, onesies, een joggingpak, een short en de gele onderbroek.

De fancollectie is alleen online verkrijgbaar vanaf vrijdag 2 september, twaalf uur 's middags.

Fancollectie Zeeman, beeld via pr-bureau Ganbaroo