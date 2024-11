Zeeman rolt tweedehandsaanbod verder uit in België en Nederland

Zeeman’s tweedehandsaanbod rolt uit naar acht nieuwe locaties in België en Nederland. Het ‘Re-use’ is vanaf vandaag verkrijgbaar in achttien Zeeman-vestigingen, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Tot nu toe was het tweedehands kledingaanbod beschikbaar in tien Belgische en Nederlandse steden. Nu voegt Zeeman daar de steden Antwerpen, Roeselare en Sint-Niklaas in België aan toe. In Nederland worden de vestigingen in Alkmaar, Middelharnis, Rotterdam, Bergen op Zoom en Kerkrade voorzien van het Re-use’ aanbod, zo staat in het persbericht.

De Nederlandse textieldiscounter introduceerde de verkoop van tweedehandskleding in 2021 onder de noemer ‘Re-use’. Het platform rolde uit in samenwerking met Het Goed, een sociale onderneming met diverse kringloopwarenhuizen en textielsorteercentra in Nederland. ‘Re-use’ rolde in 2022 uit in België onder een pilotproject in Genk en Merksem.

Consumenten kunnen bij alle Zeeman-filialen oude kleding doneren. Het Goed controleert en sorteert vervolgens de kleding, waarna alle items die voldoen aan de kwaliteitseisen voor resale terug worden geleverd aan Zeeman voor verkoop. Kledingstukken die niet voldoen aan de criteria worden zoveel mogelijk gerecycled.