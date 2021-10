Zeeman uitgeroepen tot Sustainable Retailer of the Year

De vakprijzen van ‘ABN Amro Retailer of the Year’ 2021-2022 zijn gisteren uitgereikt in Aalsmeerderbrug. Zeeman viel in de prijzen en draagt nu de titel ‘ABN Amro Sustainable Retailer of the Year’ 2021-2022, zo is te lezen in een persbericht. Zeeman versloeg hiermee Auping en Tony’s Chocolonely.

De overall prijs ging naar Primera die nu de titel ‘ABN Amro Retailer of the Year the Netherlands’ 2021-2022 mag dragen. De Fietsspecialist won de titel ‘ABN Amro Beste Winkelketen van Nederland’ 2021-2022. De titel ‘ABN Amro Webshop Award The Netherlands’ 2021-2022 ging naar FuturumShop.

Daarnaast werden de prijzen voor retail executive en retail managementteam uitgereikt. Deze winnaars werden gekozen door hun vakgenoten. Hans Geels van Dille & Kamille kreeg de vakprijs ‘ABN Amro Retail Executive of the Year’ 2021-2022 uitgereikt en Omoda kreeg de meeste stemmen voor ‘ABN Amro Retail Managementteam’ 2021-2022.