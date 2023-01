Zes modegiganten tekenen Pakistan akkoord

Inditex, H&M, C&A, Bestseller, Otto Group en PVH Corp. hebben het Pakistaanse akkoord getekend. Dat meldt The International Accord in een persbericht. Hiermee bevestigen de modegiganten hun inzet voor het veiligheidsprogramma op de werkplek in Pakistan, in nauwe samenwerking met hun Pakistaanse leveranciers en andere betrokkenen.

Het International Accord of Health and Safety in the Textile and Garment Industry is een overeenkomst tussen bijna 200 merken en detailhandelaren, en twee wereldwijde vakbonden. De merken die het akkoord tekenden, halen in totaal voor meer dan 2,6 miljard euro aan kleding en textiel uit Pakistan. Inditex, H&M, C&A, Bestseller, Otto Group en PVH Corp. vertegenwoordigen de merken die het akkoord hebben getekend in het bestuur van het internationale akkoord.

In december 2022 werd bekend dat het Bangladesh akkoord uitbreidde naar Pakistan. Het Pakistaanse akkoord is een juridisch afdwingbare overeenkomst op het gebied van gezondheid en veiligheid tussen vakbonden en modemerken. “We moedigen alle merken, wereldwijd, aan om het Pakistaanse akkoord te tekenen en zich bij ons aan te sluiten bij ons collectieve streven om de veiligheidsnormen in de fabrieken van leveranciers in Pakistan te verhogen”, aldus de organisatie in het persbericht.