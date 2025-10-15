Zevenentwintig jaar na eerste samenwerking: Jil Sander en Puma ontwerpen sneaker

Bijna dertig jaar na hun eerste samenwerking, slaan Puma en Jil Sander opnieuw de handen ineen. De hernieuwde samenwerking resulteert in een voetbalsneaker en markeert het begin van een langdurige partnerschap.

Het luxemerk van Duitse oorsprong geeft een nieuwe interpretatie aan het iconische Puma-model ‘King Avanti’, zo melden de samenwerkingspartners dinsdag. Hiermee bouwen ze voort op de eerste samenwerking uit 1998. Destijds transformeerde Jil Sander een schoen van de sportartikelenfabrikant uit Herzogenaurach in een luxe leren sneaker.

Ook de huidige samenwerking resulteert in een sneaker van hoogwaardig leer, met de gouden ‘Jil Sander’-belettering aan de zijkant. Daarnaast zijn de logo's van Puma en Jil Sander geplaatst op respectievelijk de buiten- en binnenkant van de tong.

Hiermee blaast Jil Sanders creatief directeur Simone Bellotti niet alleen een bijzondere samenwerking nieuw leven in, maar volgt hij ook het enthousiasme van de modewereld voor voetbal(https://fashionunited.nl/tags/voetbal). Na de hype rondom shirts, richt de aandacht zich nu steeds meer op schoenen.

De ‘Puma x Jil Sander King Avanti’ is verkrijgbaar in geselecteerde Jil Sander-winkels en online in marineblauw voor 480 euro. Hiermee starten de merken een doorlopend samenwerkingsprogramma, met een volgende 'drop' in maart.