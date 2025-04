Zomer werkt samen met Fins merk Karhu

Nederlands modemerk Zomer heeft de handen ineen geslagen met Fins merk Karhu, zo blijkt uit een persbericht. Het resultaat is een capsule collectie van Karhu’s schoen in een Zomer jasje.

Zomer is het merk van Nederlandse ontwerper Danial Aitouganov en stylist Imruh Asha. Het merk is een van de acht finalisten voor de LVMH Prize en toonde al twee keer op Paris Fashion Week.

Zomer heeft de Mestari Kesä schoen van Karhu geherinterpreteerd en felle kleuren toegevoegd. Een paar schoenen heeft een prijskaartje van 190 euro. De capsule collectie is op dit moment verkrijgbaar via Karhu.com en zal op een later moment ook via pop-ups in Milaan en Tokyo te koop zijn.

Karhu by Zomer. Credits: Karhu

Karhu by Zomer. Credits: Karhu