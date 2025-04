Nederlands modeduo finalist voor LVMH-prijs 2025: Dit is Zomer

Het Nederlandse damesmodemerk Zomer is geselecteerd als een van de finalisten voor de prestigieuze LVMH Prize 2025. De finale vindt plaats op 3 september in de Fondation Louis Vuitton in Parijs, waar alle genomineerden hun collecties tonen aan een internationale vakjury. De LVMH Prize richt zich op ontwerpers onder de veertig met minimaal twee gepresenteerde collecties. De prijs fungeert als springplank naar internationale erkenning. Eerdere winnaars zijn onder anderen Simon Porte Jacquemus, Thebe Magugu en Nensi Dojaka.

Tijdens de slotronde worden drie prijzen uitgereikt: de LVMH Prize, de Karl Lagerfeld Prize en de nieuw geïntroduceerde Savoir-Faire Prize, die vakmanschap, technische innovatie en duurzaamheid beloont. Andere genomineerden dit jaar zijn onder meer Tolu Coker, Torishéju en Steve O Smith. Dat het merk Zomer zich nu tussen deze namen mag scharen, bevestigt de opmars van het jonge label binnen de internationale modesector.

De internationale allure van Zomer

Zomer wordt in 2023 opgericht door ontwerper Danial Aitouganov en stylist Imruh Asha. De twee zijn al een lange tijd vrienden, blijkt uit een artikel van L'Officiel. De twee ontmoetten elkaar toen ze begin 20 waren, als studenten in Amsterdam. Aitouganov vroeg Asha om de styling van zijn afstudeercollectie te verzorgen. Die samenwerking leidde tot een hechte vriendschap en een creatieve klik. Toch bouwden ze afzonderlijk aan hun carrières.

Asha, van Nederlands-Caribische afkomst, begint zijn carrière in een Amsterdamse conceptstore en verhuist later naar Parijs. Daar groeit hij uit tot stylist en creative consultant. In 2021 wordt hij benoemd tot fashion editor bij Dazed, waar hij een jaar later promoveert tot fashion director.

Aitouganov, geboren in de Oost-Europese Tatarstan en opgegroeid in Amsterdam, studeert af aan het AMFI en werkt daarna bij grote modehuizen zoals Alexander Wang, Chloé, Burberry en Louis Vuitton. In 2016 wint hij de Lichting Award met zijn feministische eindexamencollectie The Second Sex – vol. II. Datzelfde jaar wordt hij genomineerd voor de Hyères-prijs. Tijdens Hyères werkte hij opnieuw samen met Asha – een samenwerking die uiteindelijk leidt tot de oprichting van Zomer, aldus L'Officiel.

Tijdens Paris Fashion Week vestigt Zomer direct de aandacht op zich met een opvallende debuutcollectie. Uitbundige kleuren, afneembare details en sculpturale vormen – soms zelfs vervaardigd uit hout – domineren de runway. Eén van de eerste silhouetten is een jurk met afneembare panelen, een directe vertaling van de merkidentiteit: "een caleidoscoop van kleur en textuur, balancerend tussen speelsheid en verfijning."

Na PFW wordt de collectie opgepikt door Dover Street Market, waar Zomer sindsdien in de rekken hangt. Dit vertelde een woordvoerder van het merk aan FashionUnited.

Zomer FW25: ‘Out of the Box’

De nieuwste, herfst/winter 2025, collectie van Zomer getiteld ‘Out of the Box’ speelt met vorm en functie. Modellen dragen kledingstukken binnenstebuiten, achterstevoren of op onverwachte manieren. “Spelen is creëren, het vertrouwde transformeren in iets nieuws,” zo luidt de show notes. De collectie bevat een samenwerking met breispecialist Cecile Feilchenfeldt. De modellen dragen schoenen van Marko Baković.

Met deze collectie bewijst Zomer opnieuw dat het speelsheid en verfijning niet als tegenpolen ziet, maar als samenspel.

Zomer FW25: ‘Out of the Box’ Credits: ©Launchmetrics/spotlight

