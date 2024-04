Podcast: De Belgische fotograaf Willy Vanderperre over zijn nieuwe expositie in Antwerpen [Engels]

In deze podcast van The Business of Fashion deelt de Belgische fotograaf Willy Vanderperre meer over zijn expositie ‘Prints, films, a rave and more…’ in het Momu (Antwerpen). Een selectie werken van de Belgische fotograaf is van 27 april 2024 tot en met 4 augustus 2024 te zien in het Modemuseum.

In de tentoonstelling staat Vanderperres fascinatie voor de jeugd centraal. Al bijna drie decennia is de jeugd een bron van inspiratie voor de fotograaf. In de podcast spreekt de fotograaf openhartig over zijn fotografiestijl en inspiratie. “Ik ben nu 53 jaar oud en ben me daar volledig van bewust. Het is onmogelijk om de jeugd van vandaag te begrijpen. Het enige wat ik kan doen is interpreteren van wat ik denk dat de jeugd ziet door mijn eigen ervaringen met die kinderen,” aldus Vanderperre.

Eigendom: Business of Fashion