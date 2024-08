Podcast: 'De generatie Z-revolutie' - hoe een studentenprotest een regering omverwierp [Engels]

Studenten in Bangladesh, met name in de hoofdstad Dhaka, gingen de straat op om te eisen dat premier Sheikh Hasina zou aftreden. Op maandag 5 augustus vluchtte Hasina, na weken van gewelddadige protesten tegen het omstreden quotasysteem in Bangladesh. Nu geeft een interim-regering bestaande uit studenten en Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus leiding over het land.

Bangladesh is na China de grootste kledingproducent ter wereld. De sector is goed voor meer dan 80 procent van de exportinkomsten en biedt werkgelegenheid aan miljoenen mensen, met name vrouwen. Daarnaast staat het land ook bekend om zijn lage lonen en gevaarlijke werkomstandigheden.

In de onderstaande podcast spreekt onderzoeksjournalist David Bergman, die in Bangladesh woonde en het land al bijna 30 jaar volgt, over de studentenprotesten die leidde tot het aftreden van de premier. Bergman gaat in op wat er gebeurde en wat de toekomst van het land inhoudt.