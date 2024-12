Podcast: De kunst van het pitchen

In de aflevering 'How to: Pitchen' van de Nederlandse podcast 'How to Get the Job (Done)' bespreken ondernemers Anna Nooshin en Yeliz Çiçek de essentie van een succesvolle pitch. Een pitch, een beknopte en overtuigende presentatie van een product, dienst of idee, is een onmisbaar instrument in de zakelijke wereld. Het doel? Het winnen van vertrouwen en het aantrekken van investeerders of opdrachtgevers.

Voor ondernemers in de mode-industrie vormt een sterke pitch vaak de sleutel tot het opbouwen van samenwerkingen en het realiseren van zakelijke groei. Nooshin en Çiçek putten uit hun jarenlange ervaring en delen waardevolle tips en inzichten om jouw pitch naar een hoger niveau te tillen.

Bron: Geuren & Kleuren Media