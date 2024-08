Podcast: Elza Wandler over het bouwen van een wereldmerk

In deze podcast van 'The Creators Club' gaat de Nederlandse ondernemer Elza Wandler, eigenaar van het internationale modemerk Wandler, in gesprek met host Rob van Ravenstein over haar ondernemersreis. Wandler startte aanvankelijk met het verkopen van tassen en evolueerde vervolgens naar een lederwarenmerk. In september 2022 breidde het merk uit naar ready-to-wear. Het merk is een vaste waarde op Amsterdam Fashion Week.

