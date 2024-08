Podcast: Hoe Nederlands merk Girav groot werd door klein te blijven

In de nieuwste aflevering van de podcast 'Sleutel tot Succes' duikt De Ondernemer in het succesverhaal van T-shirtmerk Girav. Oprichtters Jopie Geerts en Erik de Weerd ontdekten een niche in de markt met lange T-shirts voor mannen, een idee dat ontstond uit hun eigen frustraties. Sinds de lancering in 2010 is het merk gestaag gegroeid door een focus op kwaliteit en klantgerichtheid, met een strategische uitbreiding van hun aanbod en marktsegmenten.

In de podcast delen ze hun strategieën om groot te worden terwijl ze de mentaliteit van een klein bedrijf behouden. Daarnaast geven ze inzicht in hun aanpak om snel te schakelen en klantbehoeften te vervullen. Luister naar hoe Girav zijn unieke benadering heeft gebruikt om internationaal succes te behalen.

Eigendom: Sleutel tot Succes