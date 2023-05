Podcast: Schoenenontwerper Zeynep Dag: “De support van Rihanna heeft mij enorm geholpen”

Schoenenontwerper en ondernemer Zeynep Dag is inmiddels een gevestigde waarde in de nationale en internationale modewereld. Met haar schoenenmerk Alzúarr trok ze de aandacht van beroemdheden zoals Rihanna, Beyoncé en Jennifer Lopez. In mei komt haar eerst boek uit ‘Strijder op hakken’. In deze podcast van ‘The Guide - Door vrouwelijke ondernemers’ vertelt ze meer over haar reis als ontwerper en ondernemer.

Eigendom: The Guide - Door vrouwelijke ondernemers