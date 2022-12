Modeondernemer Zeynep Dag brengt eigen boek uit

Modeondernemer Zeynep Dag brengt een boek uit, zo deelt Dag op zowel Instagram als LinkedIn. Het boek heeft de titel ‘Strijder op hakken’ gekregen.

De byline van het boek is ‘Hoe ik de vrouw werd die ik wilde zijn’, zo blijkt op de website van de uitgever Prometheus. Het boek staat gepland voor een lancering in maart 2023. Veel andere details zijn nog niet bekend over het boek.

Zeynep Dag is de ontwerper en ondernemer achter het schoenenmerk Alzúarr. Daarnaast heeft ze een eigen academie, de Business Fashion Academy. “We willen studenten niet alleen leren om goede ontwerpers en ondernemers te worden, maar ook om zo veel van zichzelf te houden dat ze al hun dromen gaan waar maken,” aldus Dag in een recent interview met FashionUnited.