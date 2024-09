10 Corso Como onthult vernieuwde conceptstore en verwelkomt Phoebe Philo

De Milanese 10 Corso Como heeft een vernieuwd conceptstore geïntroduceerd in samenwerking met internationale ontwerpers en verwelkomt Phoebe Philo als exclusieve primeur op de Italiaanse markt. Dit meldt de winkel in een persbericht aan FashionUnited.

Het nieuwe winkelconcept van 10 Corso Como, ontwikkeld door het interdisciplinaire bureau 2050+ onder leiding van Tiziana Fausti, biedt klanten de mogelijkheid om mode, kunst, design en gastronomie op een dynamische wijze te ontdekken. Elk meubelstuk, speciaal ontworpen voor de conceptstore in Milaan, is namelijk aanpasbaar. Hierdoor kunnen klanten zich steeds in een nieuwe winkelomgeving bevinden.

Het nieuwe winkelconcept is ontwikkeld door het interdisciplinaire bureau 2050+ onder leiding van Tiziana Fausti. Credits: 10 Corso Como

De vernieuwde conceptstore is tot stand gekomen in samenwerking met internationale ontwerpers, waaronder de Zweeds-Finse Jesper Eriksson, Laurids Gallée (Design Academy Eindhoven alumni), Els Woldhek en Georgi Manassiev van de Rotterdamse designstudio Odd Matter, het Berlijnse Sam Chermayeff Office en ontwerpers van The Back Studio.

De begane grond is gericht op damesmode en is ingericht met modulaire elementen, zoals verstelbare kledingrekken en tafels die zowel verticaal als horizontaal door de ruimte kunnen bewegen. Een stalen trap verbindt de begane grond met de eerste verdieping, waar de Project Room en Gallery zijn gevestigd.

Een stalen trap verbindt de begane grond met de eerste verdieping, waar men de Project Room en Gallery vindt. Credits: 10 Corso Como

Ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde winkel presenteert 10 Corso Como als exclusieve primeur de derde collectie van Phoebe Philo, naast geselecteerde stukken uit eerdere collecties. Deze samenwerking bevestigt de positie van 10 Corso Como als toonaangevende conceptstore en biedt klanten de mogelijkheid om de ontwerpen van Phoebe Philo op een unieke manier fysiek te ervaren.