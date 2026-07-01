‘100 miljoen euro nodig voor sterke Nederlandse binnensteden’

De afgelopen jaren hebben diverse Nederlandse winkelgebieden een impuls gekregen dankzij de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden. Het kabinet uitte recent de wens om de binnensteden sterk te houden. Brancheorganisatie Inretail heeft berekend dat hier zeker 100 miljoen euro voor vrijgemaakt moet worden.

Inretail geeft in een persbericht aan dat er een flinke hoeveelheid investeringen van private partijen op gang komt als de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden wordt voortgezet. Bij een rijksinvestering van 100 miljoen euro, rekent Inretail op 400 miljoen euro aan investeringen van private partijen.

De subsidie werd voor het eerst geïntroduceerd in 2022 en er werd 100 miljoen euro uitgetrokken. Per aanvraagperiode verschilde de hoeveelheid geld die werd uitgedeeld. Hoewel de vier aanvraagperiodes al afgelopen waren, werd afgelopen december 6 miljoen euro extra uitgetrokken voor de Impulsaanpak Winkelgbieden. In totaal kregen 47 projecten geld toegekend. Bij 42 hiervan ligt de uitvoering op schema.

“De afspraak om door te gaan heeft het kabinet al gemaakt. Nu is het zaak er budget voor te reserveren. Belofte maakt schuld”, aldus INretail als afsluiting van hun bericht.