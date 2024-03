24-jarige opent winkel met luxe merken: "Grijp je kans als grote spelers struikelen"

Jannis Thein waagt de sprong en opent in maart als jonge ondernemer zijn eigen winkel in Würzburg, Duitsland. Tot nu toe werkte hij voor de in Neurenberg gevestigde luxe retailer Emerson Renaldi, meest recentelijk als Senior Operations Manager. Nu ruilt hij zijn baan in voor een zelfstandig bestaan.

Onder de naam 'Neverlnd' opent hij een winkelruimte van ongeveer 80 vierkante meter. Hij krijgt steun van zijn familie, die hem heeft geholpen met het startkapitaal, maar ook actief meehelpt, vertelt Thein in een interview met FashionUnited. Zijn partner is in eerste instantie verantwoordelijk voor marketing en social media en helpt ook mee met de opening, samen met haar zus. Later zullen er externe medewerkers worden aangenomen. Het plan is om één fulltime medewerker te hebben en maximaal twee werkende studenten om te helpen.

Geselecteerde merken zoals Marni bepalen het assortiment.Credits: Neverlnd

Zijn eigen winkel in acht maanden

De eerste stappen op weg naar zijn eigen winkel zette hij pas bijna acht maanden geleden, toen Thein het ondernemingsplan ontwikkelde en op zoek ging naar investeerders. In plaats van hoge rentes van banken en investeerders die wilden meepraten, kreeg hij twee persoonlijke leningen van "naaste familieleden". Een maand later nam hij contact op met de eerste merken en ontving "relatief vroeg" de eerste toezeggingen van bekende merken zoals Marni.

Vervolgens gebruikte hij het Italiaanse luxemerk en anderen als basis om zijn portfolio uit te breiden met andere merken uit de upmarket streetwear sector zoals Misbhv en Daily Paper, maar ook met dure merken zoals Fiorucci, Kenzo en JW Anderson. Daarom heeft hij geprobeerd zoveel mogelijk nieuwe contacten te leggen in het recente inkoopseizoen. Thein was op pad in Düsseldorf, München en Parijs tijdens de Men's Fashion Week in januari.

Jannis Thein onderweg in Parijs Credits: Neverlnd

Jong blijven als Peter Pan

Er zijn ook een paar kleinere merken zoals Perplex uit Frankfurt, Reternity uit Oldenburg en LC23 uit Italië. Met 70 procent in het eerste seizoen heeft de retailer een sterke focus op herenkleding, die natuurlijk ook beschikbaar is voor mensen die zich niet identificeren als man.

Thein probeert in zijn selectie een mix van persoonlijke favorieten te hebben die misschien niet de massa aanspreken, maar toch voor elk wat wils hebben, legt de jonge winkeleigenaar uit. Naast kleding zullen ook andere productgroepen zoals wonen en accessoires worden aangeboden. Voor dat laatste krijgt Thein opnieuw steun van zijn familie. Dit keer van zijn vader, die zelfstandig juwelier is en hem ook in staat stelt om zijn eigen 'Neverlnd'-producten aan te bieden. Het assortiment wordt gecompleteerd door boeken van uitgeverij Assouline, die opnieuw een brug slaat naar het modeassortiment van de retailer met werken zoals series over de Franse modehuizen Dior en Louis Vuitton.

Geselecteerde stukken naast boeken en accessoires bij Neverlnd. Credits: Neverlnd

Het assortiment is door de 24-jarige samengesteld om een doelgroep tussen de 16 en 35 jaar aan te spreken. Zijn klanten willen "altijd jong blijven", wat ook hand in hand gaat met de winkelnaam 'Neverlnd' - gebaseerd op het fictieve thuis van Peter Pan, die niet volwassen wil worden. Het doel is niet alleen om hen een winkel te geven in een stad die volgens Thein geen vergelijkbare retailers heeft, maar ook een locatie waar ze kunnen netwerken en deelnemen aan "coole evenementen", iets wat de studentenstad ook mist. De opening begint met dj's, een kleine capsule en andere evenementen. Soortgelijke concepten en pop-ups met merken zullen hier later op voortbouwen.

De winkel zelf heeft minder te maken met het betoverde droomeiland van Peter Pan en richt zich meer op de essentials. Het interieur is strak, met geborsteld roestvrij staal en slechts een paar kleuraccenten in beige, groen en grijs. De winkelpui zelf is een echte blikvanger, niet vanwege de grootte, maar vanwege de visualisatie. De twee vitrines die de buitenkant vormen zijn uitgerust met LED-panelen en zijn bedoeld om video-installaties af te spelen die de nieuwsgierigheid van klanten wekken.

Kleedkamers in de schone Neverlnd winkel. Credits: Neverlnd

Toch blijft zo'n nieuwe opening, in een tijd waarin het op veel gebieden niet zo goed gaat met de modebranche, net zo spannend als een duel tussen Pan en zijn tegenstander Kapitein Haak. Thein blijft kalm en ziet dit nieuwe avontuur meer als een kans om zich te onderscheiden van de massa.

"Ik zie de kans om te beginnen op een moment dat veel mensen het slecht doen en om anticyclisch te handelen. Als iedereen in de lift zit, word je sneller ondergesneeuwd door de echt grote spelers", verklaart Thein zijn overstap naar zelfstandig ondernemerschap. "Maar als zij ook in de problemen zitten, is er een kans voor een nieuw concept. Deze situatie vormt de basis voor de start en wordt door mij ook meegenomen in onderwerpen als order- en budgetplanning."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.