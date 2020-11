3 op de 10 Nederlanders verwacht meer te shoppen op Black Friday door coronacrisis

Met Singles’ Day achter de rug deze week kijken de koopjesjagers al weer uit naar het volgende festijn: Black Friday. Op basis van onderzoek en eigen data verwacht betaalservice Klarna dat Black Friday alle online verkooprecords gaat breken.

Klarna voerde onderzoek uit onder 1.000 online shoppers. Bijna iedereen was bekend met het fenomeen Black Friday, de vrijdag na Thanksgiving waarop grote kortingen gegeven worden. 95 procent van de ondervraagden kende het koopjesfestijn bij naam en 79 procent wist wat het inhoudt. Black Friday wordt traditioneel gezien gevolgd door Cyber Monday, maar deze dag is nog niet zo bekend onder de Nederlanders. Maar 73 procent kent de naam en minder dan de helft weet wat de dag inhoudt.

‘Ruime verdubbeling van Black Friday aankopen verwacht’

Opvallend aan het onderzoek van Klarna is dat 32 procent, ruim 3 op de 10 ondervraagden, aangeeft meer te gaan shoppen op Black Friday vanwege de coronacrisis. “Wij zien jaar op jaar de verkopen rond Black Friday exponentieel groeien,” aldus Wilko Klaassen, general manager van Klarna in Nederland, België en Frankrijk, in het persbericht. “In de tussentijd is online shopping door de impact van Covid-19 nog groter geworden en zijn er nieuwe doelgroepen bijgekomen. Als we de groeiende populariteit van deze koopjesdag koppelen aan de extra groei van online shoppen, denken we dat we een ruime verdubbeling gaan zien van de Black Friday aankopen ten opzichte van 2019. Alles bij elkaar is het duidelijk dat het weekend van Black Friday en Cyber Monday online met afstand de grootste ooit wordt!”

Populaire categorieën tijdens de koopjesdag zijn elektronica, kleding, huishoudelijke apparatuur en beauty-artikelen. 25 procent van de ondervraagde geeft aan geïnteresseerd te zijn in deals voor kleding tegenover 19 procent van de mannen. Meer dan de helft van de ondervraagden (54 procent) is van plan een deal te scoren tijdens Black Friday, maar onder jongeren ligt dit percentage nog hoger. 82 procent van de jongeren geeft namelijk aan op jacht te gaan voor deals. Of de voorspelling van Klarna uitgaat komen op 27 november, blijft nog even afwachten.

Beeld: Pexels