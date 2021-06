35 procent meer pakketten verstuurd in 2020, PostNL grootste bezorger

De coronapandemie heeft een substantieel effect gehad op de post- en pakkettenmarkt. In 2020 werden er 35 procent meer pakketten bezorgd dan een jaar eerder, zo blijkt uit de jaarlijkse post- en pakkettenmonitor van de Autoriteit Consument en Markt.

De zes grootste pakkettenbezorgers, waaronder PostNL en DHL, bezorgden samen zo’n 778 miljoen pakketten, goed voor een omzet van 3,6 miljard euro. Met een marktaandeel van zestig procent is PostNL is nog altijd de grootste bezorgdienst, gevolgd door DHL met een marktaandeel van 35 procent.

De beperkende coronamaatregelen in de retail waren een van de belangrijkste oorzaken voor de groei in de pakkettenmarkt. Maar ook werd er meer persoonlijke post verstuurd, met name rond de feestdagen. De hoeveelheid brievenbuspost nam daardoor eveneens toe, met 8 procent.

