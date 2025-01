‘Aantal gebieden met collectief winkelverbod breidt dit jaar flink uit’

Een collectief winkelverbod voor winkeldieven; steeds meer winkelgebieden lijken hierin geïnteresseerd. Het aantal winkelgebieden dat hier een vergunning bij de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt, zal dit jaar flink stijgen, zo schrijft RetailTrends.

Het aantal gebieden met een collectief winkelverbod zal dit jaar uitbreiden van 27 naar 51, aldus RetailTrends. Van de website van het collectief winkelverbod is af te leiden dat diverse winkelgebieden het collectief winkelverbod inderdaad hebben aangevraagd.

Rotterdam was vorig jaar de eerste grote stad die het collectief winkelverbod toepaste op de binnenstad. Het collectief winkelverbod moet winkeldiefstallen verminderen en blijkt zijn vruchten af te werpen. Zo zijn winkeldiefstallen bij deelnemende winkeliers in Den Haag een jaar na de samenwerking met 30 tot 50 procent afgenomen, zo is te lezen op de website van de politie.

Betrapte winkeldieven vangen met het collectief winkelverbod in één klap een terreinverbod voor alle winkels in het desbetreffende winkelgebied. Winkeldieven krijgen bij een eerste keer een waarschuwing. Na een nieuwe poging wordt het collectief winkelverbod opgelegd. Dit kan voor een periode van één of twee jaar. Als het winkelverbod wordt genegeerd, wordt dit gezien als huisvredebreuk.

De Autoriteit Persoonsgegevens deelt vergunningen op aanvraag uit aan winkelgebieden. Winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod. De gegevens van de dief worden onderling gedeeld op het intranet van de winkeliers. Alleen een beveiliger heeft toegang tot deze informatie en kan zo het winkelverbod handhaven.