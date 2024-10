Rotterdam pakt winkeldieven hard aan: Winkelverbod voor alle winkels in de binnenstad

Het aantal winkeldiefstallen neemt toe en daar maakt de stad Rotterdam korte metten mee. De havenstad kondigt als eerste grote stad in Nederland een collectief winkelverbod aan, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Betrapte winkeldieven vangen hiermee in één klap een terreinverbod voor alle winkels in de Rotterdamse binnenstad. Alle winkels in de binnenstad hebben zich bij het collectief aangesloten, vertelt binnenstaddirecteur Pauline Buurma, aan het AD.

De Autoriteit Persoonsgegevens moet nog wel de vergunning verlenen. De Rotterdamse winkeliers hopen op een invoering per 1 december 2024. “Dat is ook de maand dat de meeste diefstallen in winkels worden gepleegd”, zegt Buurma. Winkeliers zullen zelf verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het verbod. “De gegevens van de dief worden onderling gedeeld op het intranet van de winkeliers. Alleen een beveiliger heeft toegang tot deze informatie en kan zo het winkelverbod handhaven.”

Betrapte winkeldieven krijgen voor de eerste keer een waarschuwing. Na een nieuwe poging wordt het collectief winkelverbod opgelegd. Dit kan voor een periode van één of twee jaar. Als het winkelverbod wordt genegeerd, wordt dit gezien als huisvredebreuk.

Het grootschalige winkelverbod moet het aantal winkeldiefstallen terugdringen. Aan de ene kant moet het winkeldieven afschrikken, aan de andere kant moet het winkeldieven weren uit winkels. Het collectief winkelverbod wordt ook ingezet om de veiligheid van het werken en bezoeken van winkels voorop te stellen.