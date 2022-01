Aantal winkeliers gooit zaterdag deuren open, of de lockdown verlengd wordt of niet

Van Geleen tot Klazienaveen en Sliedrecht: zaterdag opent een aantal Nederlandse winkeliers hun winkel, ongeacht of de huidige lockdown wordt versoepeld of niet. Dat blijkt uit berichten van winkeliers op sociale media en verschillende nieuwsplatforms.

“Het is voor ons essentieel om nu open te gaan,” zo schrijven Geleense ondernemers op de Facebookpagina Winkelen in Geleen. “Anders zijn we voor altijd gesloten.” De eigenaar van een schoenenwinkel uit Sliedrecht doet zaterdag ook de deuren open. “Ik doe er gewoon niet meer aan mee,” zegt hij tegenover het AD. “Als de lockdown verlengd wordt, gaat mijn schoenenzaak open.” Volgens de winkelier kunnen alle winkels met voldoende voorzorgsmaatregelen prima klanten ontvangen. “Waarom wij niet, en de drankenwinkel wél? Alle winkels zijn het spuugzat.”

“We hebben geen keus,” zegt Harrie van der Velde, winkeleigenaar en voorzitter van de winkeliersvereniging Klazienaveen tegen het dagblad. “De rek is eruit, we zijn er klaar mee. De vorige lockdown hebben we met pijn en moeite kunnen overleven, maar nog een lockdown je als ondernemer niet aan.”

Mocht de lockdown wel worden verlengd, dan riskeren de winkeliers zaterdag een boete van bijna vierduizend euro. Van der Velde: “We hebben al mensen in het dorp die failliet zijn gegaan. Ik heb ondernemers die zeggen: maakt me niks uit die boete, ik ga toch al onderuit.”