Abercrombie & Fitch komt met nieuwe winkelformule: The Getaway

Abercrombie & Fitch onthult deze week het nieuwe winkelconcept ‘The Getaway’, dat “geïnspireerd is door het gevoel dat je aan het begin van een lang weekend weg hebt”, zo meldt WWD. Het merk introduceert het concept in twee winkels.

De eerste twee winkels worden geopend buiten Milaan in het Il Centro Shopping Center, en in het Del Amo Fashion Center in Los Angeles. Ze zullen ongeveer 4.500 vierkante meter groot zijn en heren- en dameskleding verkopen. Het gaat om kleding en accessoires die bedoeld zijn voor 25- tot 35-jarigen en geschikt zijn om in te sporten, naar kantoor te gaan en zowel overdag als ’s avonds gedragen kunnen worden. Het is de bedoeling dat de winkels een hotellobby nabootsen.

"We willen elke dag laten aanvoelen als het begin van een lang weekend weg en een assortiment aanbieden dat aan die behoeften voldoet", zo meldt Carey Krug, senior vice president en hoofd marketing van de in New Albany (Ohio) gevestigde retailer aan WWD.

Het assortiment is gericht op zowel een Millennial als een Zillennial, wat volgens Krug een woord is dat ze zelf hebben verzonnen om een shopper te beschrijven die werkt en op zichzelf woont.

Abercrombie & Fitch heeft wereldwijd meer dan 300 winkels in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. In de afgelopen vier jaar heeft Abercrombie & Fitch kleinere buurtwinkels geopend en gewerkt aan het verbeteren van zijn online aanwezigheid. Het doel is om tegen het einde van 2025 een omzet van 4,1 miljard tot 4,3 miljard dollar en een operationele marge van ten minste 8 procent te bereiken, vergeleken met de 3,7 miljard dollar aan inkomsten van vorig jaar. Eerder dit jaar verscheen er op Netflix een controversiële documentaire over Abercrobie & Fitch, dat volgens het merk gaat over een periode waarin het bedrijf onder ‘ander leiderschap stond’.

Beeld via: Abercrombie & Fitch

