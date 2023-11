‘ABN Amro Retailer of the Year 2023-2024’ gaat naar Kruidvat, CEO Hunkemöller geprezen voor zijn prestaties

De ‘ABN Amro Retailer of the Year’-award werd ook dit jaar uitgereikt. Op 2 november kwamen alle genomineerden bijeen in de NIO Hub in Breukelen om een mogelijke prijs in ontvangst te nemen. Dit jaar is het Kruidvat dat er als ‘Retailer of the Year 2023-2024’ vandoor gaat. Kruidvat is niet de enige die in de prijzen viel. Ook gingen retailers naar huis met prijzen voor de beste winkelketen, beste webshop, retail executive, sustainable retailer en retailmanagement. De modebranche nam ook wat prijzen in ontvangst.

Kringloopwarenhuis Het Goed gaat er namelijk vandoor met de ‘ABN Amro Sustainable Retailer of the Year’ en Philip Mountford, Chief Executive Officer van Hunkemöller, werd bedankt voor zijn prestaties met de ‘Retail Career Award’.

Mountford laat zijn 15-jarige Hunkemöller-carrière in januari 2024 achter zich, zo maakte hij eerder dit jaar bekend. Hij omschrijft zijn tijd bij Hunkemöller als een ‘liefdesrelatie’ en noemt het ‘de leukste tijd van zijn zakelijke carrière’.

Verder nam Bike Totaal de prijs voor beste winkelketen in ontvangst en werd Zooplus’ webshop ook geprezen. Binnen de vakprijzen viel Hajir Hajji, CEO van Action, in de prijzen en ontving hij de prijs voor retail executive, en ontving Picnic de managementteam-prijs.