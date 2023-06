CEO van Hunkemöller stapt op na 15 jaar

Philip Mountford, die 15 jaar aan het roer stond van het Nederlandse lingeriemerk Hunkemöller, verlaat het bedrijf. Dat maakt hij zelf bekend via LinkedIn. De CEO verlaat het bedrijf per 31 januari 2024.

De CEO omschrijft zijn tijd bij Hunkemöller als een ‘liefdesrelatie’ en noemt het ‘de leukste tijd van zijn zakelijke carrière'.

Mountford stapte Hunkemöller binnen in 2009. Het lingeriemerk telde toen 350 winkels in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. “Nu, met ruim 900 winkels in meer dan twintig landen en een supersnel omni-channel eco-systeem, maak ik plaats voor een nieuwe CEO”, aldus de Hunkemöller-topman in een video.

Wie Mountford’s opvolger is, is nog niet bekend.

In februari stelde Hunkemöller een nieuwe CFO aan: Nick Grensham. Hij werd tevens lid van de raad van bestuur van het bedrijf. “Nu Hunkemöller wereldwijd blijft uitbreiden en haar productaanbod blijft verbreden, zullen Nick Gresham's expertise en strategische vaardigheden een centrale rol spelen bij het bereiken van de lange termijn groeidoelstellingen van de onderneming”, aldus het persbericht destijds. In datzelfde bericht werd ook gedeeld dat Samantha Swain per 8 maart in dienst trad als directeur global merchandise en planning.

Toen Mountford Hunkemöller in 2009 binnenstapte, wilde hij de focus leggen op het laten groeien van bestaande vestigingen als het gaat om omzet en winst. Ook stond buitenlandse expansie hoog op de agenda. “Het product en de mens, zowel medewerkers als klanten, vormen hierbij de sleutel tot het succes”, zo meldde hij destijds. “Door onze klanten het juiste product aan te bieden, dat zowel inspiratierijk als functioneel moet zijn, kunnen onze medewerkers meer en beter verkopen. Het is de kunst om hierbij nieuwe klanten te bereiken, zonder bestaande relaties te verliezen.”

En dat deed hij met succes. Zo breidde hij in 2010 de verkooppunten in Duitsland flink uit en breidde het in 2011 uit in Polen. Datzelfde jaar passeerde het lingeriemerk voor het eerst de grenzen van Groot-Brittannië. Een jaar later zette het voet aan de grond in Zweden. Daarna volgden landen zoals India en Zwitserland. Mountford’s expansie van de afgelopen vijftien jaar maakt dat het bedrijf nu meer dan 900 winkels op zijn naam heeft staan.