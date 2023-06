About You verviervoudigd tweedehands aanbod

De Europese e-tailer About You voegde in november 2020 een categorie ‘Second Love’ aan zijn Duitse website toe waar tweedehands dameskleding en -accessoires van luxemerken te vinden zijn. Nu maakt het multibrandplatform zijn aanbod ruim vier keer groter, zo meldt About You woensdag in een persbericht.

Voor die uitbreiding slaat About You de handen ineen met Momox Fashion, een re-commerce bedrijf. De samenwerking zorgt ervoor dat het tweedehands assortiment zal verviervoudigen, zo is te lezen. Momox zal de komende maanden zijn modeassortiment, dat bestaat uit dames- en herenmode, beschikbaar stellen op de Duitse About You-website.

Vooralsnog is de ‘Second Love’-sectie enkel beschikbaar op de Duitse website. Het multibrandplatform is naast Duitsland beschikbaar in negentien andere Europese landen, waaronder Nederland en België. Of het tweedehands aanbod ook naar andere markten zal rollen, is nog niet bekend.