Acne Studios opent eerste permanente galerieruimte in Parijs

Zweeds modemerk Acne Studios opent op donderdag 26 juni haar eerste permanente galerie in Parijs, onder de historische arcades van het Palais Royal. Deze keuze weerspiegelt de groeiende betrokkenheid van luxemerken bij de culturele sector.

"Geïnspireerd door de geest van het Acne Paper magazine, wil Acne Paper Palais Royal een platform zijn voor een levendig en interdisciplinair programma", aldus het persbericht van het in Stockholm gevestigde merk. De nieuwe galerie biedt ruimte aan tentoonstellingen, discussies met kunstenaars, presentaties van magazines, signeersessies en culturele evenementen. De galerie opent met een eerste tentoonstelling van fotograaf Paul Kooiker.

Het merk wil van de locatie, genaamd Acne Paper Palais Royal, een "creatieve ontmoetingsplaats" maken voor zowel gevestigde kunstenaars als nieuw talent. Deze nieuwe positionering komt ongeveer een maand na de benoeming van Brune Buonomano tot marketingdirecteur. Haar aanstelling kondigde al een strategische verschuiving aan om de wereldwijde aanwezigheid en culturele resonantie van het merk te versterken.

Acne Studios ontwikkelt haar positionering

"Met de opening van Acne Paper Palais Royal positioneert Acne Studios zich niet alleen als modehuis, maar ook als een culturele speler die actief bijdraagt aan het vormgeven en promoten van het hedendaagse creatieve landschap", aldus het merk.

Tegenwoordig gaat de verwachting van consumenten ten opzichte van een luxemerk veel verder dan alleen het product. Zoals de experts van The Independents-groep uitlegden in de recente studie genaamd Luxury's Great Reset, eisen consumenten dat merken zich gedragen als entertainers, als "visionairs van creatieve excellentie en protagonisten die actief de cultuur en de gemeenschap om hen heen vormgeven en behouden". Een recent voorbeeld is de samenwerking tussen het Centre Pompidou en modemerk Celine. Dankzij deze samenwerking konden bezoekers op speciale dagen gratis het museum in, omdat Celine de toegang betaalde.

Volgens de eerder genoemde studie is het belang van een 'culturele connectie' met het merk in de luxesector met 8,54 punten gestegen tussen 2019 en 2024. Cultuur vervangt nu het oude model van trends – dat radicaal is veranderd door de komst van microtrends via TikTok – en consumenten beginnen luxe te beschouwen als een cultuur op zich, waaraan ze kunnen deelnemen.

Hoewel deze culturele positionering zich nu steeds meer verspreidt in de luxe- en modesector, is het niet nieuw. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van de Galerie du Jour in Parijs in 1984 door het modemerk Agnès b. Deze galerie, gespecialiseerd in hedendaagse kunst met een focus op fotografie en graffiti, gaf de naam Agnès b. aanzien in de kunstwereld.

Acne Paper Palais Royal in Parijs. Credits: Acne Studios.