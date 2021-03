‘Afname pinbetalingen in februari groter dan ooit’

In februari werden in Nederland veel minder pinbetalingen gedaan dan normaal. Het aantal pinbetalingen liep zelfs met dertig procent terug ten opzichte van februari 2020, zo meldt Nu.nl op basis van cijfers van Betaalvereniging Nederland. Dat is de scherpste daling sinds de Betaalvereniging begon met het bijhouden van de cijfers, in 2005.

De terugloop van pinbetalingen heeft volgens Nu.nl vooral te maken met de sluiting van horeca en winkels. Daardoor werd de afgelopen maanden al steeds minder gepind dan een jaar eerder. Vooral in kledingwinkels nam het aantal pinbetalingen af, tot bijna nul.

Eind februari bleek uit cijfers van het CBS dat de kledingbranche in januari met 61,5 procent kromp ten opzichte van vorig jaar, in verband met de winkelsluitingen. Halverwege februari mochten de winkels gedeeltelijk weer open voor click & collect. Dat lijkt op het aantal pinbetalingen een beperkte invloed te hebben gehad.