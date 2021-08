‘Amazon nu tweede webwinkel in Nederland’

Amazon doet het goed op de Nederlandse markt. De Amerikaanse e-tailer is na Bol.com de meest bezochte webwinkel. Dat blijkt uit een raming van Similarweb en PwC, in handen van de NOS, op basis van geschatte bezoekersaantallen. Amazon ging op 10 maart 2020 live in Nederland.

Tussen juli 2020 en mei 2021 brachten 93,1 miljoen Nederlanders een bezoekje aan Bol.com. Amazon had 26,15 miljoen bezoekers. Bol.com is dus nog steeds ruim drie keer zo groot als Amazon. Wel streeft Amazon webwinkels als Coolblue en Wehkamp voorbij, met respectievelijk 16,61 en 9,05 miljoen bezoekers in het afgelopen jaar.

Bezoekersaantallen staan niet gelijk aan verkopen, maar geven wel een indicatie van de populariteit van een merk, aldus Soebhaash Dihal van PwC tegenover de NOS. Volgens Dihal moeten webshops kritisch gaan kijken naar hun concurrentiestrategieën. “Richten ze zich op een uniek aanbod, platform voor verkopers, service, gespecialiseerde diensten of prijs?”

Amazon is niet bij iedereen populair. Vakbond FNV uitte in juli haar zorgen over de werkomstandigheden van de circa zevenhonderd werknemers van het Amazon-sorteercentrum dat vorige maand opende. Vrijdag werd aangekondigd dat Amazon een boete van 746 miljoen euro krijgt van de Luxemburgse toezichthouder op privacy, omdat het persoonlijke data zou verwerken op een manier die niet strookt met de Europese privacywetgeving.

Vorige week rapporteerde Amazon een kwartaalomzet van 113 miljard dollar (95 miljard euro) en een winst van 7,8 miljard dollar (6,6 miljard euro).