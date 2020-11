Amsterdam The Style Outlets opent eerste outlet in de randstad

Op 26 november opent Amsterdam The Style Outlets op het terrein van de Suikerfabriek het eerste outlet winkelcentrum in de randstad. Amsterdam The Style Outlets bevindt zich naast station Halfweg en op slechts acht minuten met de trein van het centrum van Amsterdam. Dat is bijzonder, want alle andere outlet winkelcentra in Nederland bevinden zich buiten de randstad.

Mode en inspiratie

In het outletcentrum komt straks een mooie mix van premium brands, nieuwe merken en horeca. Merken die al bevestigd zijn, zijn onder andere G-Star, Karl Lagerfeld, Guess, The Kooples, Dstrezzed, S.Oliver, Petrol Industries, Geox, Sketchers, Nike, Adidas, New Balance, Salomon, O’Neill en Björn Borg.

Naast een premium winkelaanbod, biedt Amsterdam The Style Outlets bezoekers een verscheidenheid aan cafés, restaurants en conciërge services. In combinatie met de rijke geschiedenis van het historische SugarCity-terrein waar het outletcentrum is gevestigd, de karakteristieke architectuur én de nabijheid van het Amsterdamse stadscentrum, belooft Amsterdam The Style Outlets een plek te worden waar bezoekers niet alleen voordelig kunnen winkelen, maar zich ook kunnen laten inspireren.

Amsterdamse architectuur

De architectuur van Amsterdam The Style Outlets bevat elementen die lijken op oude fabrieksgebouwen en is geïnspireerd op de oude industriële panden en pakhuizen van de voormalige Suikerfabriek. Het winkelcentrum past daardoor perfect in de omgeving en stijl van Halfweg. Doordat het outletcentrum gebouwd wordt op palen en aan het water ligt, lijkt het centrum vrijwel uit het water tevoorschijn te komen, wat een duidelijke verwijzing is naar de traditionele Amsterdamse bouwstijl. Het stijlvolle concept wordt daarnaast aangevuld met verticale tuinen die de gevels van de gebouwen bedekken. “Nu de bouw zo ver is gevorderd, zie je echt de architectuur tot leven komen,” vertelt Marcel Herben, Center Manager van Amsterdam The Style Outlets. “Heel mooi dat we onze bezoekers hier nog ruim voor de kerst kunnen ontvangen.”

Bereikbaarheid

Amsterdam The Style Outlets is goed bereikbaar doordat het direct naast de N200 ligt, vlakbij de Amsterdamse ringweg en diverse snelwegen. Op het terrein zijn 2200 parkeerplaatsen beschikbaar en er is ruimte voor zo’n 200 fietsen. Het nieuw te openen outletcentrum is bovendien goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het bevindt zich op slechts 8 minuten met de trein vanaf het centrum van Amsterdam en 10 minuten met de trein vanaf Schiphol. Bezoekers kunnen uitstappen op het treinstation Halfweg-Zwanenburg dat op loopafstand van het outletcentrum ligt.

Door de ligging van Amsterdam The Style Outlets verwacht het outletcentrum veel bezoekers aan te trekken. Het winkelcentrum ligt dichtbij de vier grootste en meest dichtbevolkte steden van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daarnaast trekt Amsterdam jaarlijks zo’n 24 miljoen toeristen vanuit de hele wereld aan.

Marcel Herben kijkt uit naar de opening op 26 november. “Wij kunnen niet wachten om onze bezoekers hier te ontvangen,” aldus Herben. “Het is heel mooi om te zien dat de merken ook staan te springen om hun winkels te openen. Samen willen we de bezoekers uit de randstad een fijne winkelervaring te bieden in een outletcentrum, zonder dat ze daarvoor heel lang hoeven te reizen.”