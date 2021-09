Ankorstore organiseert Lift Days dit jaar ook in Nederland en België

De derde editie van de Lift Days van het Franse Ankorstore staat voor de deur. Het is de eerste keer dat de Lift Days in Nederland en België worden georganiseerd. Tijdens deze dagen krijgen onafhankelijke retailers en modemerken een voorsprong op het feestdagenseizoen middels de ondersteuning van het Ankorstore-platform, luidt het persbericht.

Deze editie is opnieuw bedoeld om concurrentievoordeel te bieden door bijvoorbeeld lage minimumorders aan te bieden, zodat retailers niet te maken krijgen met grote investeringen. Modemerken en retailers kunnen zich nog inschrijven via de website. Uit de resultaten van voorgaande Lift Days kunnen merken tot 80 procent nieuwe klanten werven en tien keer de gemiddelde maandelijkse verkoop en omzet realiseren, zo staat in het persbericht.

Ankorstore lanceerde de Lift Days tijdens de coronacrisis in 2020 om onafhankelijke retailers en merken een alternatief te bieden voor seizoensgebonden inkoopmomenten, zo is te lezen. Tijdens deze dagen kunnen modemerken uit 23 Europese landen producten promoten bij meer dan 100.000 winkels. De Lift Days vinden plaats van 20 september 2021 tot en met 27 september 2021.